U-21: Niemcy 0-4 Polska. Występ Miszty

Piątek, 12 listopada 2021 r. 20:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com / 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 wygrała 4-0 z Niemcami w meczu eliminacji do mistrzostw Europy 2023. Pełne spotkanie rozegrał jedyny powołany legionista, Cezary Miszta. We wtorek Polacy zmierzą się w Krakowie z Łotwą.



U-21: Niemcy 0-4 (0-3) Polska

Adrian Benedyczak 5, 12, Michał Skóraś 15, Kacper Kozłowski 90



Niemcy: 12. Luca Philipp - 19. Manuel Mbom, 4. Lars Lukas Mai, 15. Malick Thiaw, 13. Luca Netz (64, 18. Jamie Leweling) - 21. Kevin Schade, 6. Yannik Keitel, 8. Angelo Stiller (90, 16. Eric Martel), 9. Jonathan Burkardt, 17. Jan Thielmann (46, 5. Armel Bella-Kotchap) - 20. Erik Shuranov (25, 2. Roberto Massimo)



Polska: 1. Cezary Miszta - 5. Konrad Gruszkowski, 2. Łukasz Bejger, 4. Kamil Kruk, 14. Jakub Kiwior, 21. Michał Skóraś (84, 13. Mateusz Żukowski) - 20. Nicola Zalewski (62, 8. Kacper Kozłowski), 6. Łukasz Poręba, 10. Mateusz Bogusz, 7. Jakub Kamiński - 9. Adrian Benedyczak (69, 15. Kacper Śpiewak)



żółte kartki: Stiller - Miszta, Bejger, Kruk, Gruszkowski

czerwona kartka: Manuel Mbom (19. minuta, za faul taktyczny)