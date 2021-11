U-21: Polska 5-0 Łotwa. Występ Miszty

Reprezentacja Polska do lat 21 wygrała 5-0 z Łotwą w szóstej kolejce eliminacji do mistrzostw Europy 2023. Całe spotkanie rozegrał bramkarz Legii Cezary Miszta , a dodatkowo zachował czyste konto. Polska 5-0 Łotwa Adrian Benedyczak 32 (k), Łukasz Bejger 45, Kacper Śpiewak 45, 63, Kacper Kozłowski 51 Polska: 1. Cezary Miszta - 5. Konrad Gruszkowski (58, 13. Mateusz Żukowski), 2. Łukasz Bejger, 14. Jakub Kiwior, 21. Michał Skóraś (72, 18. Maksymilian Sitek) - 20. Nicola Zalewski, 8. Kacper Kozłowski, 6. Łukasz Poręba, 10. Mateusz Bogusz (58, 19. Piotr Starzyński), 7. Jakub Kamiński (72, 11. Filip Marchwiński) - 9. Adrian Benedyczak (43, 15. Kacper Śpiewak). Łotwa: 12. Rūdolfs Soloha - 8. Maksims Toņiševs, 4. Roberts Veips, 3. Normunds Uldriķis, 22. Artūrs Ļotčikovs (56, 19. Edgars Ivanovs), 6. Emīls Birka - 10. Eduards Daškevičs (74, 9. Niks Dusalijevs), 14. Rihards Ozoliņš (74, 17. Deniss Meļņiks), 5. Iļja Korotkovs, 2. Rūdolfs Zeņģis (56, 7. Dmitrijs Zelenkovs) - 11. Kristers Lūsiņš (56, 21. Kaspars Kokins). Żółte kartki: Skóraś, Kozłowski - Ļotčikovs, Birka. Sędziował: Robertas Valikonis (Litwa).

LewLegia - 2 godziny temu, *.net.pl Przyzwoitość nakazuje podanie nazwiska trenera, ale widać sędzia ważnejszy odpowiedz

Yo - 1 godzinę temu, *.virginm.net @LewLegia: nie byle jakie nazwisko haha zasłużył żeby być nawet przed piłkarzami xD

Valikonis.... Hahaha odpowiedz

