Polska 1-2 Węgry

W ostatnim meczu grupy I eliminacji do Mistrzostw Świata Katar 2022 reprezentacja Polski przegrała 1-2 z Węgrami. Jedyną bramkę dla "Biało-czerwonych" zdobył Karol Świderski . Fotoreportaż z meczu - 74 zdjęcia Woytka Z początku oglądaliśmy sporo walki w środku pola. Pierwszą groźną akcję "Biało-czerwonych" zobaczyliśmy w 11. minucie, gdy lewym skrzydłem pognał Jakub Moder , po czym dośrodkował futbolówkę w pole karne Węgrów. Strzał na wślizgu oddał Krzysztof Piątek , jednak piłka po jego uderzeniu została zablokowana. Kilka minut później do sporego zamieszania doszło w szesnastce naszego rywala. Krzysztof Piątek wrzucił futbolówkę w okolice piątego metra, gdzie dosięgnąć jej starał się Jan Bednarek . Ostatecznie akcja zakończyła się tylko sporym niebezpieczeństwem i chaosem, gdyż Węgrzy wydelegowali piłkę. W 23. minucie Kevin Varga zacentrował futbolówkę w pole karne gospodarzy, lecz na posterunku był Wojciech Szczęsny . Była to pierwsza groźna akcja "Madziarów". Niecałe pięć minut później ponownie zagotowało się w polu karnym Polaków, po błędzie naszych obrońców, jednak na szczęście obyło się bez utraty gola. W 35. minucie Jakub Moder oddał strzał z dystansu, lecz z łatwością piłkę wyłapał Dénes Dibusz . W 37. minucie na prowadzenie wyszła reprezentacja Węgier. Zsolt Nagy dośrodkował piłkę w pole karne z rzutu wolnego, wrzutkę przedłużył... Tymoteusz Puchacz . Futbolówka trafiła na głowę Andrása Schäfera , który zmieścił ją między nogami Wojtka Szczęsnego. Po chwili szybko odpowiedzieć chciała reprezentacja Polski, jednak starającego się oddać strzał Krzysztofa Piątka uprzedził golkiper Ferencvárosi TC. W 41. minucie jednego z Węgrów ostro potraktował Mateusz Klich , który za ten atak na rywala obejrzał żółty kartonik. Niestety, ta kara indywidualna powoduje absencję piłkarza Leeds United w barażowym meczu. Tuż przed przerwą dobrym podaniem Jakuba Modera znalazł Karol Świderski . Szkoda, że Moder uderzył zdecydowanie za lekko, aby zaskoczyć bramkarza gości. Po zmianie stron to Polacy pierwsi zaatakowali. Z rzutu rożnego piłkę w pole karne posłał Piotr Zieliński , gdzie do głosu doszedł Krzysztof Piątek. Snajper Herthy Berlin uderzył z ostrego kąta, lecz lepszy w tym pojedynku był Dénes Dibusz. Po chwili odpowiedź Węgier, lecz słaby strzał Kevina Vargi wybronił bramkarz reprezentacji Polski. W 53. minucie techniczny strzał zza pola bramkowego oddał Szabolcs Schön , ale skuteczną interwencją popisał się Wojciech Szczęsny. Piłkę dobijał jeszcze jeden z Węgrów, ale fatalnie przestrzelił. Dużo szczęścia mieli "Biało-czerwoni". W 61. minucie radość na stadionie w Warszawie! Piłkę z rzutu rożnego w pole karne dośrodkował Piotr Zieliński, tam walczył o nią Jan Bednarek, ale ostatecznie padła łupem Karola Świderskiego. "Świder" ze spokojem strzałem głową wyrównał stan meczu. W 70. minucie bardzo mocno z dystansu uderzył Piotr Zieliński, lecz się pomylił. Po chwili podobnej sztuki spróbował Paweł Dawidowicz , ale 26-latek zupełnie przestrzelił. W 80. minucie byliśmy świadkami dobrej akcji Węgrów, która zakończyła się bardzo mocnym, a przede wszystkim celnym strzałem Dániela Gazdaga , który dał swojej drużynie prowadzenie. Po chwili Wojciech Szczęsny wyszedł daleko za pole karne i bardzo ryzykownie wślizgiem zaatakował rozpędzonego Zsolta Nagya, Ostatecznie Polak wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. W 85. minucie Arkadiusz Milik głową uderzył w światło bramki, ale piłkę do "koszyczka" złapał golkiper. Sędzia doliczył pięć minut i pomimo że Polacy napierali, nie udało im się zdobyć wyrównującego trafienia. Polska 1-2 Węgry 0-1 37' András Schäfer 1-1 61' Karol Świderski 1-2 80' Dániel Gazdag Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora, 3. Paweł Dawidowicz, 5. Jan Bednarek - 2. Matty Cash (46' 21. Kamil Jóźwiak), 10. Mateusz Klich, 8. Karol Linetty (65' 19. Przemysław Frankowski), 16. Jakub Moder (46' 20. Piotr Zieliński), 15. Tymoteusz Puchacz (83' 9. Przemysław Płacheta) - 23. Krzysztof Piątek (65. 7. Arkadiusz Milik), 11. Karol Świderski. Węgry: 1. Dénes Dibusz - 2. Ádám Lang, 4. Attila Szalai, 5. Attila Fiola, 6. Zsolt Nagy, 7. Loïc Négo, 8. Ádám Nagy (90' 23. Bálint Vécsei), 9. Ádám Szalai, 11. Kevin Varga (59' 16. Dániel Gazdag), 13. András Schäfer, 19. Szabolcs Schön (73' 19. Tamas Kiss). żółte kartki: Mateusz Klich, Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Tomasz Kędziora - Zsolt Nagy, Szabolcs Schön, Attila Szalai, Dániel Gazdag widzów: 56 197

powiś(L)e - 29 minut temu, *.autocom.pl Drewno i frajerstwo.Katar obejrzą w telewizji. odpowiedz

Daszka - 36 minut temu, *.chello.pl Tak to się kończy, gdy się rywala lekceważy !!!

Prawdopodobnie selekcjonerowi Sousie, aż tak bardzo nie zależało na pewnym rozstawieniu (okaże się jutro) i przywileju gry meczów barażowych u siebie, tj. na Stadionie Narodowym.

Bez reprezentacyjnych filarów - w dzisiejszym meczu - okazaliśmy się drużyną przeciętną, która nie bardzo wiedziała, jak grać sensowną piłkę. Nasz zespół cechowała przysłowiowa gra bez ładu i składu. Ponadto, w konfrontacji z Węgrami zabrakło lidera zespołu, jak również pewnego w swoich interwencjach bramkarza.

Dużym zawodem kończymy te eliminacje oraz z niemalże pewnym przeświadczeniem, że nasz ew. udział w MŚ w Katarze może przerodzić się w krótką futbolową wycieczkę, podobnie jak to miało miejsce na ostatnim Euro.

Generalnie: trenerska klapa i to bez dwóch zdań !



Leśny Dziadek - 37 minut temu, *.orange.pl Nie rozumiem jednego - oni specjalnie chcieli ten mecz przegrać? W czymś to miało pomóc? Nie kumam, jak można tak przerżnąć mecz, chociaż był czas przywyknąć, patrząc na mecze Legii... odpowiedz

Andrzej - 51 minut temu, *.t-mobile.pl No to super, Polska przegrała i nie zakwalifikuje się do mistrzostw Europy. A na dodatek Lewandowski nie strzelił ani jednego gola. odpowiedz

Wajchowy - 1 godzinę temu, *.105.238 Czy będzie specjal do Lester? odpowiedz

SPECJAL Z LONDYNU - 57 minut temu, *.50.31 @Wajchowy: TAK, KAŻDY DOJEDZIE SWOIM POCIĄGIEM CZY Z LONDYNU CZY INNEGO MIASTA LUB MIASTECZKA, NIE MA OBECNIE W UK FAN CLUBU a chętnych napewno wielu odpowiedz

Wajchowy - 54 minuty temu, *.211.173 @SPECJAL Z LONDYNU: ale z Warszawy, hę? odpowiedz

SPECJAL Z LONDYNU - 49 minut temu, *.50.31 @Wajchowy: Z WARSZAWY!?SUPER POMYSŁ DLA WARIATÓW, DAWNO NIE BYŁO TAKIEJ TRASY TURYSTYCZNEJ, CHĘTNI BY SIE ZNALEŻLI NAPEWNO odpowiedz

Chciałbym dożyć... - 1 godzinę temu, *.com.pl Chciałbym dożyć, aby wychowankowie naszej wspaniałej akademii zasilali w takiej samej ilości naszą dorosłą reprezentację, co wychowankowie poznańskich pyr...

Bednarek, Kędziora, Puchacz, Linetty, Moder w pierwszym składzie, z ławki dodatkowo Jóźwiak, na ławce zostali Bereszyński i Gumny... 8 obecnych reprezentantów. A gdzie wychowankowie Legii?? Szczęsnego można podciągnąć, chociaż rozwijał się tak naprawdę w Arsenalu i... Pusto... To pokazuje w jakim miejscu od lat jesteśmy w szkoleniu młodzieży... odpowiedz

Sig - 55 minut temu, *.166.58 @Chciałbym dożyć... : to prawda. Pięknie zawalili mecz. Z tej wesołej gromadki może Moder coś zagrał. Ale gdzie nasi wychowankowie są... odpowiedz

GWIZDY!Z!TRYBUN! - 1 godzinę temu, *.50.31 NATYCHMIAST!STAŚKA!ZATRUDNIĆ!BO LEWY ROBI FOCHY...I ZOSTAWIŁ DRUŻYNE, GRAMY DO KOŃCA..TROCHE TO LEGIE PRZYPOMINA...BORUC ZNIKA...A LEGIA GRA PADAKE... odpowiedz

Puchacz nieRuchacz - 1 godzinę temu, *.cdn77.com Dlaczego w reprezentacji nie grają Ślisz, Jędrzejczak czy Kucharczyk tylko te lechickie leszcze!!????? odpowiedz

jacek33 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Za sousy wygrywali tylko z albania Andora i San marino odpowiedz

GWIZDY!Z!TRYBUN! - 1 godzinę temu, *.50.31

W najbliższą środę, 17 listopada w godzinach 19:30 - 20:30 prowadzone będą zapisy na bilety na wyjazdowe spotkanie Legii z Leicester. Sprzedaż prowadzona będzie w kasach Torwaru, vis a vis naszego stadionu. Cena: 180 złotych - płatność tylko gotówką. Odbiory imiennych biletów odbywać się będą na miejscu, na podstawie otrzymanego voucheru.



Niezbędne dane do zakupu biletu: imię, nazwisko, PESEL oraz kod pocztowy.



Mecz Leicester - Legia rozegrany zostanie w czwartek, 25 listopada.

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mecz pokazał po raz kolejny ile znaczy dla niej Robert Lewandowski.



Wynik w zasadzie zamyka nam drogę na katarskie mistrzostwa, choc i z rozstawieniem byłoby mega cięzko zważywszy na rywali. Szwecja, Portugalia, Włochy to druzyny poza naszym zasięgiem. odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.chello.pl To co Puchacz odwalił przy drugim golu to kryminał (pierwszy też jego udział).

Drugi kryminał to wystawiać go w momencie kiedy nie gra w klubie. To samo Piątek.

A odpuszczenie tego meczu przez trenera w momencie nie pewnego rozstawienia to już podwójny kryminał i sabotaż. Może pomaga Portugalii ??? od razu na dywanik do prezesa i OUT.

GWIZDY Z TRYBUN! - 1 godzinę temu, *.50.31 BRAK LEWEGO PODCIOŁ WSZYSTKIM SKRZYDŁA..... KOLEGOM NA BOISKU I KIBICOM NA STADIONIE, TO WSTĘP DO ZAKOŃCZENIA KARIERY SPORTOWEJ .... odpowiedz

syrenka - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo Iga! Tak się walczy do końca! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com No Lewandowski, No Party !!!! odpowiedz

Plaskacz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hahaha. A miał być miły przyjemny meczyk przyjaźni na remis. My poznańskie rezerwy, Węgrzy też rezerwowo. A tu zonk xd. Sousa za swoje decyzje powinien już dawno wylecieć zaraz po Euro. A tak zlekceważył Węgrów no to mu pokazali gdzie jego miejsce. Brawo Węgrzy za utarcie nosa. odpowiedz

Cudny Zenon - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Nie ma wyniku kiedy w bramce stoi ciężki tyłek. Dawidowicz tragedia - zero współpracy z wahadłowym Jóźwiakiem, strzały z dystansu takie jakby nogi mieli wypełnione powietrzem. Z Lewandowskim w składzie była szansa wygrać - Piątek poniżej poziomu polskiej drugiej ligi. I TYLE!!! odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl to się nie mogło udać.....w meczu w składzie przewinęło się sześciu przegrywów z amiki co nic w naszej lidze nie ugrali....." szkoda " że jeszcze siódmy wypadł ( Kownacki ) bo by też zagrał............trener " kamizelka " kop w @upe i szukamy trenera z prawdziwego zdarzenia............. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl A parchek wojtuś na kolanach. Jak zawsze. Jedźmy dalej z tym ręcznikiem, świetny pomysł, na pewno zajedziemy do Kataru. odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Adam: ten trener kamizelka to porażka......jeszcze takiego głupka nie było u nas.............. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Reprezentacja wyglądała jak Legia. Niby była optyczna przewaga, ale ch...j z niej wynikał. odpowiedz

cuL t - 1 godzinę temu, *.50.31 @Yeti: TO chcesz powiedzieć że zaczną dołować?jak Legia? odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @cuL t: Zgadza się! odpowiedz

