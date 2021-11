U-20: Rumunia 2-1 Polska. Grali legioniści

Reprezentacja Polski prowadzona przez Miłosza Stępińskiego przegrała 1-2 z reprezentacją Rumunii w wyjazdowym meczu Elite League. W spotkaniu wystąpiło trzech legionistów. 90 minut na placu gry spędził Kacper Tobiasz, na ostatnie 16 minut wszedł Kacper Skibicki, a wypożyczony do Arki Gdynia Maciej Rosołek grał od początku do 63. minuty. U-20: Rumunia 2-1 Polska Eduard Radaslavescu 33, Robert Mustacă 80 - Karol Struski 45 (k) Polska: 1. Kacper Tobiasz - 16. Kacper Radkowski (46' 21. Kryspin Szcześniak), 5. Kacper Łopata, 19. Maksymilian Tkocz - 2. Dominik Marczuk (74' 15. Kacper Skibicki), 23. Karol Struski (63' 8. Jakub Kałuziński), 10. Szymon Czyż, 9. Maciej Rosołek (63' 4. Jakub Myszor), 7. Arkadiusz Pyrka (16, 13. Maciej Śliwa), 20. Mateusz Maćkowiak (63' 17. Krystian Palacz) - 11. Maciej Mas (72' 14. Hubert Turski). żółte kartki: Bîrzu - Marczuk, Struski, Szcześniak, Skibicki

???? - 2 godziny temu, *.plus.pl Pytanie czy Emreli jest na kadrze ? Jak tak to po co tam jechal jak go nawet w kadrze nie ma niech w klubie się zgrywa A nie taka kpina odpowiedz

