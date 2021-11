U-16: Słowenia 1-4 Polska. Grali legioniści

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 16 (rocznik 2006) wygrała 4-1 w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów towarzyskich ze Słowenią. W spotkaniu wystąpiło dwóch z trzech powołanych zawodników Legii: Filip Rejczyk przebywał na placu gry przez pełne 90 minut, a Kacper Bogusiewicz wszedł w 7. minucie za Karola Borysa. Nie zagrał natomiast Aleksander Mickielewicz Drugie spotkanie odbędzie się 25 listopada o godz. 11:30 w Čatež ob Savi. U-16: Słowenia 1-4 Polska Luka Mlakar 54 - Daniel Mikołajewski 33 (k), Filip Wolski 52, Bartosz Borkowski 79, 86 Polska: 1. Miłosz Piekutowski - 2. Łukasz Kabaj, 5. Igor Orlikowski, 3. Jakub Krzyżanowski (83' 13. Jan Faberski), 11. Alex Bugaj (58' 17. Krzysztof Kolanko) - 7. Filip Wolski (70' 20. Mateusz Skoczylas), 4. Filip Rejczyk, 8. Karol Borys (7' 21. Kacper Bogusiewicz), 10. Oskar Tomczyk (70' 16. Alex Niziołek), 6. Bartosz Pioterczak (70' 18. Michał Gurgul) - 9. Daniel Mikołajewski (58' 14. Bartosz Borkowski)

