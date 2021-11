U-16: Słowenia 1-3 Polska

Prowadzona przez Marcina Włodarskiego reprezentacja Polski do lat 16 wygrała 3-1 (1-0) w drugim meczu towarzyskim ze Słowenią. W wyjściowym składzie pojawił się Filip Rejczyk, który spędził na boisku 45 minut. U-16: Słowenia 1-3 (0-1) Polska Bartosz Pioterczak 52 (s) - Daniel Mikołajewski 41, 46, Bartłomiej Krysiak 57 Polska: 12. Mateusz Mędrala - 4. Filip Rejczyk (46, 15. Bartłomiej Krysiak), 5. Igor Orlikowski (46, 21. Kacper Bogusiewicz), 6. Bartosz Pioterczak, 7. Filip Wolski (71, 11. Alex Bugaj), 9. Daniel Mikołajewski (71, 16. Alex Niziołek), 14. Bartosz Borkowski (62, 10. Oskar Tomczyk), 17. Krzysztof Kolanko (62, 13. Jan Faberski), 18. Michał Gurgul, 19. Nico Adamczyk (85, 2. Łukasz Kabaj), 20. Mateusz Skoczylas (62, 3. Jakub Krzyżanowski) żółte kartki: Golič - Krysiak, Pioterczak

