Powrót Hołowni. Zawodnicy rezerw na treningu

Po jednym dniu wolnego drużyna Legii wróciła do treningów. Wtorkowe zajęcia rozpoczęły się o godzinie 17, a towarzyszyła im niezbyt korzystna aura - termometry wskazywały 1 stopień Celsjusza, a murawa była oszroniona. Fotoreportaż z treningu - 25 zdjęć Woytka Pierwszą fazę treningu stanowiła rozgrzewka prowadzona przez Bartosza Bibrowicza , który odpowiada teraz za przygotowanie motoryczne legionistów. Nieobecni byli Zbigniew Jastrzębski a także Alessio De Petrillo . Następnie zespół został podzielony na trzy grupy. Z zawodnikami ofensywnymi pracował Marek Gołębiewski . Zadaniem piłkarzy było strzelanie na bramkę z różnych pozycji, strzeżoną przez jednego z trzech bramkarzy ( Artur Boruc , Jakub Trojanowski i Jan Sobczuk [rocznik 2005]). Grupa zawodników linii pomocy ćwiczyła pod okiem Przemysława Małeckiego , a defensorami zajmował się Inaki Astiz . Treningi wznowił Mateusz Hołownia , który w ostatnich tygodniach był kontuzjowany. W zajęciach wzięło udział aż 10 zawodników z trzecioligowych rezerw: Nikodem Niski , Jehor Macenko , Tomasz Nawotka , Arkadiusz Ciach , Kacper Gościniarek , Rui Gomes , Bartosz Widejko , Karol Noiszewski , Dawid Dzięgielewski i Patryk Konik . Na boisku zabrakło natomiast Artura Jędrzejczyka i Mateusza Wieteski , kadrowiczów ( Kacper Skibicki , Kacper Tobiasz , Cezary Miszta , Jurgen Celhaka , Ernest Muci , Filip Mladenović , Mahir Emreli ) i kontuzjowanych ( Maik Nawrocki , Bartosz Kapustka , Joel Abu Hanna . Środowe zajęcia zaplanowano na godzinę 11.

dżonny - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl dawać Ciacha do napadu! odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 1 godzinę temu, *.com.pl Teraz trenowanie dla nich z pierwszym zespołem to raczej kara a nie wyróżnienie. odpowiedz

Winyl - 2 godziny temu, *.mm.pl Wygralismy 3 mecze w tym jeden rezerwowym mocno składem to lepiej spróbować wymienić całą jedenastke! odpowiedz

Tarchomin - 2 godziny temu, *.centertel.pl To oni powinni iść na trening do rezerw i grac w 3 lidze. odpowiedz

FWK - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niskiego do jedynki. Chlopaczyna marnuje sie w 3 lidze odpowiedz

ryba socho - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A może po prostu zamienić miejscami Legie I z Legią III... przynajmniej widać by było po młodych zaangażowanie odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.orange.pl @ryba socho:

Oooo tak, bo dwójka wygrywa wszystko jak na zawołanie i to od kilku lat... odpowiedz

Mazur - 3 godziny temu, *.chello.pl No i git, niech kopacze wiedzą że gra w Legii II nie jest kara, tylko liga według umiejetnosci odpowiedz

