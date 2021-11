Muci i Celhaka zagrał w reprezentacji Albanii U-21

Ernest Muci i Jurgen Celhaka wystąpili w barwach w reprezentacji Albanii w przegranym 0-3 spotkaniu grupy G eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy ze Słowenią. W 3l minucie Muci, który rozegrał cały mecz, nie wykorzystał rzutu karnego - strzelił obok bramki. Celhaka występował do 86. minuty. U-21: Słowenia 3-0 Albania David Flakus Bosilj 7, 75, Aljoša Matko 24

