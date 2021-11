Kozakiewicz ustanowił nowy rekord Polski na 100m stylem klasycznym

W 32. pływackim memoriale Marka Petrusewicza we Wrocławiu, Jan Kozakiewicz z Legii zwyciężył w rywalizacji na 50 metrów stylem klasycznym (26,62 sekundy) oraz 100 metrów stylem klasycznym (57,80 sekundy). Tym drugim wynikiem, 25-letni legionista ustanowił nowy rekord Polski - jako pierwszy Polak uzyskał wynik poniżej 58 sekund. Gratulujemy świetnego wyniku! Ponadto nasz zawodnik pokazał klasę po zawodach, kiedy przekazał część nagrody pieniężnej najszybszej pływaczce memoriału, Brytyjce Molly Renshaw.

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo !!! odpowiedz

