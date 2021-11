Komentarze (5)

Miasto Rafałka - 3 minuty temu, *.play-internet.pl Dobrze że tylko 45, będzie wypoczęty na ligę odpowiedz

Ali - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pare dni temu polozyli mi kupon przegrywajac u siebie z…. Luxemburgiem. Emreli nie gral ale dajcie spokoj, ta repra to banda dziadów. odpowiedz

Ręce opadają - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie wiem czy wiesz, ale w reprezentacji Kosowa jest dwóch zawodników o nazwisku Kastrati i nawet o imieniu na literę L, czasami przed wypisywaniem pretensji można np poczytać odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Hej, pisaliście że Kastrati zostanie trenować z Legią i nie pojedzie na reprezentację, a właśnie siedzi na ławce w meczu z Grecją. Już wszystko umie i jest zgrany z zespołem? odpowiedz

Cbuul - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: moze sie zgral z reszta w piatek???????????????????? odpowiedz

