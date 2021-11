Legia ponownie liderem rankingu przychodów

Po raz dziesiąty z rzędu Legia Warszawa wygrała w rankingu "Piłkarska liga finansowa", przygotowywanym przez firmę Deloitte. Mistrz Polski osiągnął przychody w wysokości 119,1 mln zł. Drugi na podium klub – Lech Poznań – wypracował 74,5 mln zł przychodów. W finałowej trójce znalazła się też Lechia Gdańsk (44,6 mln zł). Kwoty te nie uwzględniają przychodów z transferów. W analizowanym sezonie Legia zanotowała spadek przychodów o 5,2 mln zł w porównaniu do sezonu 2019/2020. Niekwestionowanym liderem rankingu przychodów transferowych jest Lech Poznań, który zarobił z tego tytułu ponad 82 mln zł. Drugie miejsce w tej kategorii zajmuje Zagłębie Lubin z wynikiem 26,4 mln, trzecie zaś Legia Warszawa (24 mln zł). Jedynie 7 z 30 kolejek Ekstraklasy odbyło się z ograniczeniem publiczności do 25 proc., pozostałe 77 proc. meczów rozegrano bez udziału publiczności. Na zamknięciu stadionów, w porównaniu do roku kalendarzowego 2019, najwięcej straciły: Legia Warszawa (17,5 mln), Wisła Kraków (11 mln zł), Lechia Gdańsk (7,3 mln zł) oraz Lech Poznań (6,1 mln zł). Kolejnym elementem analizy były wynagrodzenia - na nie Legia przeznaczyła 47 proc. przychodów. Łączne przychody klubów Ekstraklasy z działalności operacyjnej (bez uwzględnienia transferów) osiągnęły najwyższą wartość w historii rankingu Deloitte - 627,2 mln zł.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tadek - 16 minut temu, *.netfala.pl Śmiech na sali. Ostatni wykres pokazuje jak Legia marnotrawi kasę. Do tego kudłaty zatrudnił jakiegoś Szwajcara, który odpowiada za nie wiadomo co, a kasę bierze pewnie niewąską. Przecież Szwajcar nie pracuje za 5 czy 10 tys. PLN. To jakiś doradca kudłatego od nic nierobienia. odpowiedz

Orson - 26 minut temu, *.173.10 I jak widać gówno z tego... odpowiedz

Wolfik - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Ostatni wykres pokazuje, że klub wywala kase w błoto...



No bo jeśli zlała nas Stal Mielec będąca na początku wykresu....wnioski nasuwają się same. Ktoś kogos robi ewidentnie w ciula.



Tak, wiem: pieniądze nie graja... :D odpowiedz

Kasztan - 59 minut temu, *.net.pl no i co z tego że sportowo leżymy

przecież Legia pod rządami Mioduskiego to korporacja

jemu kasa ma się zgadzać

i dlatego teraz my mądrzy kibice Legii, jako klienci korporacji Pana Mioduskiego - nieudacznika i grabarza naszej Legii - powinniśmy zagłosować naszymi portfelami i nie finansować dalej tego chłamu nam serwowanego.

PUSTY STADION !!!! odpowiedz

Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie do końca jasno to napisaliście lub po prostu jest błąd. lech z tytułu transferów zarobił 82 mln, a ma 74,5 mln przychodu łącznie. Piszecie o tych samych okresach czy o co chodzi? odpowiedz

Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.Legionisci.com @Pab(L)o: Już doprecyzowaliśmy, dzięki. odpowiedz

.....L....... - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pab(L)o:



Oni tego nie rozumieją. Skopiowali i wysłali. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.