W meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała 75-68 na wyjeździe z zespołem Szolnoki Olajbanyasz. Ostatnie spotkanie grupowe legioniści rozegrają 17 listopada w Porto, a wcześniej bo już w najbliższą niedzielę podejmą na Bemowie Anwil Włocławek - zapraszamy do wspierania Zielonych Kanonierów ! FEC: Szolnoki Olajbanyasz 68-75 Legia Warszawa Kwarty: 15-13, 19-17, 17-17, 17-28 Szolnoki Olajbanyasz [punkty, (celne za trzy)] 18. R. Bazim 16 (4) 2. M. Cummings 14 (1) 11. B. Subotić 10 (2) 21. M. Pongo 7 (2) 6. S. Taiwo 0 --- 4. M. Cakarun 11 14. G. Solano 4 22. P. Zsiros 2 32. R. Rogić 2 7. G. Rudner 2 10. P. Kovacs 0 24. E. Gliszki - Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 18. R. Cowels III 15 (3) 11. J. Skifić 10 (2) 13. S. Jovanović 10 50. A. Kemp 3 14. G. Kulka 0 --- 31. G. Kamiński 13 (2) 91. D. Wyka 12 55. Ł. Koszarek 10 (2) 2. B. Didier-Urbaniak 2 5. M. Abdur-Rahkman - 4. S. Kołakowski - 0. J. Sadowski - Sędziowie: Petros Papapetrou (Grecja), Nemanja Ninković (Serbia), Andrea Bongiorni (Włochy) Komisarz: Branko Lozanov (Serbia) Tabela grupy H po 5 meczach: 1. Legia Warszawa 10 380-329 2. FC Porto 7 334-350 3. CSM Oradea 7 339-342 4. Szolnoki 6 341-373

Drakkar(L) - 36 minut temu, *.chello.pl Na pewno super wynik... GRATULACJE!!! W lidze nie jest tak jak powinno być ale... Choć tutaj... ???? odpowiedz

KIBICE ZACZNIJMY ZBIERAĆ ŚRODKI!NA HALE!SPORTOWĄ!STOLICY! - 1 godzinę temu, *.17.107 BRAWO!BRAWO!BRAWO!cuLt!cuLt!cuLt! odpowiedz

Lebaid - 2 godziny temu, *.play-internet.pl M. Abdur-Rahkman nie grał? odpowiedz

Jednorazowy wpis - 1 godzinę temu, *.sky.com @Lebaid: Proszę przeczytaj artykuł przedmeczowy na stronie „legioniści”. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.27.178 BRAWO odpowiedz

