Legia Warszawa 1-3 Piast Gliwice

W meczu 10. kolejki futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała we własnej hali z Piastem Gliwice 1-3. Do przerwy legioniści przegrywali z liderem tabeli 0-1. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 14 listopada na wyjeździe, a jego przeciwnikiem będzie Słoneczny Stok Białystok. Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-3 (0-1) Piast Gliwice 19:51 0-1 Andrey Baklanov 21:28 0-2 Andrey Baklanov 29:33 0-3 39:36 1-3 Michał Szymczak Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Paweł Tarnowski, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski Rezerwa: 13. Juan Casillas, 7. Łukasz Krupnik, 20. Michał Knajdrowski, 21. Grzegorz Och, 77. Filip Turkowyd, 97. Mateusz Szafrański, 6. Duarte de Araujo Piast: 33. Hiram, 9. Mateusz Mrowiec, 20. Dominik Wilk, 97. Patrik Zatovic, 93. Rafael Nunes Cadini Rezerwa: 23. Michał Widuch, 18. Andrey Baklanov, 83. Jakub Janiszewski, 99. Maciej Mazur, 3. Marek Bugański, 77. Miguel Pegacha, 17. Rui Carlos Pinto, 98. Sebastian Szadurski, 8. Tomasz Czech

