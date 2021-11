Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-3 Lechia Tomaszów Mazowiecki

Sobota, 13 listopada 2021 r. 12:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała z Lechią Tomaszów Mazowiecki 2-3. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Szymona Włodarczyka z 5. minuty. Kolejne spotkanie rozegrają 20 listopada w Białej Piskiej.



Podopieczni Piotra Zasady objęli prowadzenie już w 5. minucie. Lewą stroną w pole karne qbiegł Rui Gomes i dograł na piąty metr do Szymona Włodarczyka, który bez problemu wpakował piłkę do siatki. W 9. minucie szturm na bramkę Macieja Kikolskiego przypuścili goście, ale obili jedynie poprzeczkę. Sześć minut później Kikolski popisał się świetną interwencją po groźnym strzale z lewej strony boiska. W końcówce pierwszej połowy znakomitej okazji nie wykorzystał Arkadiusz Ciach - bramkarz obronił jego strzał z 11 metrów.



Tuż po przerwie bramkę dla gości zdobył Klim Morenkov, który skierował piłkę do siatki po rzucie rożnym. W odpowiedzi legioniści trafili w poprzeczkę. Pomiędzy 50. i 55. minutą mogliśmy oglądać kilka dobrych sytuacji Lechii. W jednej z nich legionistów uratował słupek. W 57. minucie goście wykonywali rzut wolny zza pola karnego, w zamieszaniu piłkę przewrotką dobijał jeszcze Amroziński i Lechia prowadziła 2-1. W 61. minucie do wyrównania doprowadził Włodarczyk, który z bliskiej odległości umieścił piłkę w siatce. Kilka minut później legioniści popełnili błąd w kryciu, który wykorzystali rywale i wyszli na prowadzenie 3-2. Chwilę później dobry strzał oddał Arkadiusz Ciach, jednak bramkarz popisał się świetną interwencją. Kolejne minuty nie przyniosły zbyt wielu ciekawych sytuacji. W 85. minucie dobrej okazji nie wykorzystali legioniści. Minutę później świetną akcję przeprowadził Rui Gomes. Zabrakło jednak wykończenia, bowiem legionista z bliskiej odległości posłał piłkę ponad poprzeczką posłał. Ostatecznie jednak sędzia wskazał, że zawodnik był na spalonym. Wynik nie uległ już zmianie i Legia przegrała 2-3.



III liga: Legia II Warszawa 2-3 (1-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki

1-0 - 5' Szymon Włodarczyk (as. Rui Gomes)

1-1 - 47' Klim Morenkov

1-2 - 57' Artur Amroziński

2-2 - 61' Szymon Włodarczyk

2-3 - 69' Krystian Mroczek



Legia: 1. Maciej Kikolski - 26. Jehor Macenko, 18. Karol Noiszewski, 2. Mateusz Hołownia (70' 16. Patryk Konik) - 11. Tomasz Nawotka, 6. Jakub Kisiel, 14. Kacper Gościniarek (58' Wiktor Kamiński), 15. Rui Gomes, 5. Bartosz Widejko (78' 17. Nikodem Niski) - 20. Szymon Włodarczyk (70' 7. Dawid Dzięgielewski), 9. Arkadiusz Ciach



Lechia: 1. Krzysztof Baran, 4. Kamil Cyran, 5. Michał Drabik, 7. Artur Amroziński, 8. Eryk Kaproń (75' 20. Dominik Pecyna), 9. Krystian Mroczek, 10. Kamil Szymczak, 13. Kamil Lewiński (92' 99. Remigiusz Biernat), 16. Patryk Jakubczyk, 66. Artur Dunajski, 77. Klim Morenkov (84 17. Ernest Warczyk)



żółte kartki: Kisiel, Widejko, Kamiński, Konik - Kaproń