Słoneczny Stok Białystok 2-2 Legia Warszawa

Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z zespołem Słoneczny Stok Białystok 2-2 w ramach 11. kolejki futsal Ekstraklasy. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra 20 listopada z FC Toruń. Słoneczny Stok Białystok 2-2 (0-1) Legia Warszawa 0-1 14:42 Mateusz Olczak 1-1 30:05 Mateusz Olczak (sam.) 2-1 24:03 Paweł Aleksandrowicz 2-2 35:19 Paweł Tarnowski Legia Warszawa: 16. Tomasz Warszawski, 13. Juan Casillas, 19. Adam Grzyb, 77. Filip Turkowyd, 14. Krzysztof Jarosz, 7. Łukasz Krupnik, 81. Mariusz Milewski, 23. Mateusz Olczak, 97. Mateusz Szafrański, 20. Michał Knajdrowski, 49. Michał Szymczak, 9. Paweł Tarnowski Słoneczny Stok Białystok: 17. Szymon Danilewicz, 5. Adrian Citko, 99. Hubert Stachurski, 19. Kamil Gryko, 16. Kamil Jackiewicz, 1. Kamil Ulman, 20. Krystian Belzyt, 10. Mateusz Łabieniec, 21. Mateusz Prolejko, 9. Michał Osypiuk, 14. Paweł Aleksandrowicz, 11. Piotr Skiepko żółte kartki: Aleksandrowicz, Skiepko - Knajdrowski

