Koszykówka

Legia Warszawa 74-73 Anwil Włocławek

Niedziela, 14 listopada 2021 r. 21:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała 74-73 z Anwilem Włocławek. Spotkanie, które w hali Bemowo obejrzał komplet publiczności, obfitowało w wiele emocji od pierwszej do ostatniej sekundy. To 6 zwycięstwo Legii w 10 meczu tego sezonu. Warszawiacy mają na swoim koncie 16 punktów i zajmują 6. miejsce w ligowej tabeli, ale do rozegrania mają jeden zaległy mecz



Goście szybko objęli kilkupunktowe prowadzenie - po pięciu minutach wygrywali nawet 11 oczkami, pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 18-23 dla Anwilu. W drugiej odsłonie Zieloni Kanonierzy szybko doprowadzili do remisu i przez chwilę wygrywali, ale następnie włocławianie ponownie na 9 oczek. Rywale Legii nie zdołali jednak dowieźć tej przewagi i na przerwę obie ekipy schodziły mają na koncie po 43 punkty.



Po przerwie przebieg meczu nie uległ zmianie - ponownie to Anwil wyszedł na prowadzenie i ponownie legioniści doprowadzili do remisu. Na ostatnie dziesięć minut rywale wychodzili prowadząc 56-55. Trzy minuty przed końcową syreną Legia objęła czteropunktowe prowadzenie (67-63), a gdy w ostatniej minucie wynik wisiał na włosku (71-70), świetnie dysponowany tego wieczoru Raymond Cowels III popisał się celną trójką (w sumie zdoył 26 punktów). Rywale odpowiedzieli także rzutem za trzy, ale zabrakło im czasu by przechylić szalę zwycięstwa na swoja stronę i ostatecznie Legia pokonała Anwil jednym punktem - 74-73.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w środę, 17 listopada o godzinie 21:30 w Portugalii. Będzie to szóste spotkanie fazy grupowej FIBA Europe Cup, a rywalem będzie FC Porto. Następnie podopieczni Wojciecha Kamińskiego zmierza się we własnej hali z Czarnymi Słupsk, mecz odbędzie się 21 listopada o godzinie 20:00.



PLK: Legia Warszawa 74-73 Anwil Włocławek

Kwarty: 18-23, 25-20, 12-13, 19-17



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

18. R. Cowels III 26 (6)

11. J. Skifić 5

5. M. Abdur-Rahkman 3 (1)

50. A. Kemp 3

13. S. Jovanović 2

---

55. Ł. Koszarek 16 (2)

31. G. Kamiński 8 (2)

14. G. Kulka 6

91. D. Wyka 5 (1)

2. B. Didier-Urbaniak 0

0. J. Sadowski -

4. S. Kołakowski -



Anwil Włocławek [punkty, (celne za trzy)]

2. J. Mathews 19 (2)

31. J. Bell 19 (5)

18. L. Petrasek 10 (2)

33. S. Szewczyk 5 (1)

9. K. Łączyński 2

---

7. S. Kowalczyk 8 (2)

11. K. Bigby-Williams 8

21. M. Bojanowski 2

0. A. Olesinski 0

20. R. Komenda -

77. M. Woroniecki



Sędziowie: P. Pastusiak, M. Chrakowiecki, T. Tybor

Komisarz: G. Ziemblicki



widzów: 1416



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz