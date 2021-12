Zgodowe graffiti Legia - Radomiak wykonali legioniści z Bródna oraz fani RKS-u z Zamłynia. Z kolei Dobrzy Ludzie dokończyli graffiti dedykowane młodym kibicom, rozpoczęte wcześniej w Węgrowie. Do pracy dodany został napis "Węgrowscy Legioniści" oraz miś w szaliku naszego klubu. Cała praca ma 21 metrów długości i do 4 metrów wysokości.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Robert - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl "Społem" robi robotę:) odpowiedz

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Siostry zakonne dobry płot teraz mają :) odpowiedz

WIE(L)KOPOLSKA - 2 godziny temu, *.icpnet.pl W Węgrowie graffiti pierwsza klasa :) odpowiedz

W9 - 4 godziny temu, *.net.pl Dobrzy (L)udzie przekozackie odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @W9: tak, dzieciaki padną z wrażenia! : ) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.