Wkrótce kolejna zmiana trenera? Legia cały czas szuka (akt.)

Poniedziałek, 8 listopada 2021 r. 17:27 Woytek, źródło: Legionisci.com, meczyki.pl, tvpsport.pl

W Legii za prezesury Dariusza Mioduskiego nigdy nie jest nudno. Raptem 2 tygodnie temu z klubu odszedł trener Czesław Michniewicz, a w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnej zmiany na stanowisku pierwszego szkoleniowca. Tak przynajmniej wynika z tekstów, które pojawiły się w poniedziałek na meczyki.pl i tvpsport.pl. Dziennikarze donoszą, że po niedzielnej porażce ze Stalą i słowach, które trener Marek Gołębiewski powiedział na konferencji, włodarze klubu zastanawiają się nad tym co dalej.



"(...) Słowa Gołębiewskiego po meczu ze Stalą Mielec odebrano w klubie jako dziwne, enigmatyczne i szokujące (...) Trudno wierzyć, że Gołębiewski zostanie u sterów na dłużej, co sprawia, że słowa Radosława Kucharskiego o jego pracy do końca sezonu brzmią dziś nieprawdopodobnie." - pisze Tomasz Włodarczyk na meczyki.pl.



Z kolei Piotr Kamieniecki na tvpsport.pl informuje, że klub mimo zatrudnienia na stanowisku trenera Marka Gołębiewskiego cały czas prowadzi rozmowy z potencjalnymi szkoleniowcami. "Legia rozpuściła wici i szuka trenera w Europie. Stołeczny klub rozglądał się za nowym szkoleniowcem między innymi na Bałkanach. Doszło do kilku bardziej lub mniej formalnych rozmów. Niektórym przedstawiano nawet warunki. Wojskowi oferowali na ogół kontrakt obowiązujący do końca sezonu, z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Warunek? Obrona mistrzostwa Polski… (...)".



Legia miała rozmawiać z litewskim szkoleniowcem Valdasem Dambrauskasem, który do niedawna pracował w Łudogorcu Razgrad, ale teraz zdecydował się skorzystać z oferty Hajduka Split. Ponadto cały czas w kontekście Legii przewija się nazwisko Marka Papszuna, ale jednocześnie nikt nie przewiduje, że może on trafić do Warszawy wcześniej niż po zakończeniu obecnego sezonu.



Ponadto według TVP Sport w klubie trwają "wojny gabinetowe". Ważą się losy Richarda Grootscholtena, dyrektora akademii Legii. "(...) stołeczny klub dzieli się na kilka frakcji, które mają różne koncepcje dotyczące sposobu działania. Ostatnio na Grootscholtena przypuszczono "atak". Nie brakowało opinii, że Holender z końcem roku może pożegnać się z Łazienkowską. Jego moc osłabła, a wśród argumentów znalazł się ten, który dotyczy liczby wychowanków, którzy nie rokują. W tej chwili Legia nie ma zbyt wielu młodych zawodników, którzy w najbliższej przyszłości mogliby realnie myśleć o szansie w pierwszej drużyny. Stołeczny klub po prostu nie ma kogo promować. Dochodziło do rozmów i spotkań. Pojawiła się nawet kandydatura na nowego szefa szkolenia akademii Legii. Mowa była o Przemysławie Małeckim."



Listopadowa przerwa na mecze reprezentacji zapowiada się doprawdy fascynująco...



Aktualizacja 19:23



Jak donosi Tomasz Włodarczyk władze Legii zdecydowały, że Marek Gołębiewski zostaje na stanowisku co najmniej do zimowej przerwy. "(..> Taką decyzję podjął klub po dzisiejszych całodniowych naradach. Szkoleniowiec ma opracować plan wyciągnięcia zespołu z kryzysu podczas reprezentacyjnej przerwy (...) Trener ze swoich słów się dziś tłumaczył. Miał stwierdzić, że to kwestia nerwów, źle się wyraził i chodziło mu o coś innego." - czytamy na meczyki.pl.