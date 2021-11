Koszykówka

Zapowiedź meczu z Szolnoki Olajbanyasz

Wtorek, 9 listopada 2021 r. 16:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com \ Legiakosz.com

Po czterech seriach gier fazy grupowej FIBA Europe Cup, Legia ma już pewne wyjście z grupy, ale nasz zespół w środę na Węgrzech powalczy o podtrzymanie miana niepokonanej drużyny w tych rozgrywkach. Wygrana zapewni ponadto Legii pierwsze miejsce w grupie H.



Legioniści mogą mieć zapewniony awans z miejsca pierwszego już dzień przed meczem - stanie się tak w przypadku wygranej CSM Oradea z FC Porto, a ten mecz rozegrany zostanie we wtorek w Rumunii. Większy ciężar gatunkowy środowe spotkanie będzie miało dla naszych rywali - oni jeśli chcą liczyć się w walce o awans do dalszych gier, muszą koniecznie zwyciężyć. A że na własnym parkiecie są niezwykle mocni, najlepiej świadczy bilans pięciu zwycięstw i tylko jedna porażka poniesiona w obecnym sezonie. Ekipa z Szolnoku na inaugurację rozgrywek FIBA Europe Cup pewnie pokonała na własnym parkiecie FC Porto 81:64, dopiero później przyszły trzy kolejne porażki - z Legią (66:83), CSM Oradeą (58:75) i FC Porto (68:76). Aktualnie Węgrzy zajmują ostatnie, czwarte miejsce w naszej grupie z bilansem 1-3, ale w przypadku dwóch wygranych mogą zapewnić sobie awans do dalszych gier.



Szolnoki Olajbányász to aktualny wicelider węgierskiej ekstraklasy - wygrali siedem z ośmiu spotkań i w ligowej tabeli plasują się tylko za Falco KC Szombathely (bilans 10-0). W ostatni weekend rywale Legii mieli wolne, więc mieli zdecydowanie więcej czasu na regenerację i przygotowanie się do spotkania z legionistami.







Ostatnie spotkanie zespół z Szolnoku rozegrał przed tygodniem w Porto, gdzie musieli uznać wyższość Portugalczyków (68:76). O końcowym wyniku zdecydowała przede wszystkim trzecia kwarta, podczas której Węgrzy mieli spore problemy ze sforsowaniem obrony rywala - ta część spotkania zakończyła się wynikiem 20:9 na korzyść Porto. Najlepszym strzelcem zespołu był Markeith Cummings, zdobywca 21 punktów (7/8 za 2 i 7/8 z linii rzutów wolnych). 15 punktów dołożył Roko Rogic. Węgrzy w tym meczu trafili 40,7 procent rzutów z gry, w tym 7/23 za 3 (30,4%). W Portugalii największym problemem zespołu prowadzonego przez Gaspera Potocnika były zbiórki - zebrali zaledwie 26 piłek, o 15 mniej od rywali. Z kolei w spotkaniu na własnym parkiecie z CSM Oradea (jedyna domowa porażka w obecnym sezonie), bardzo słabo weszli w mecz i to pierwsza kwarta, przegrana aż 11:28, miała wpływ na końcowy wynik (58:75). W tamtym meczu tylko Cakarun i Cummings zaliczyli dwucyfrową zdobycz punktową - obaj po 12 pkt.



W ostatnim meczu ligowym, rozegranym we własnej hali 31 października, Szolnoki pewnie pokonał (81:63) Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. W tym meczu najwięcej punktów zdobyli Cummings (15), Subotic (13 pkt. i 7 zbiórek) i Badzim (11).



Ostatni mecz przeciwko Legii, Węgrzy zapamiętają na pewno na długo, przede wszystkim z powodu awarii prądu w hali na Bemowie, co spowodowało zdecydowanie dłuższą pomiędzy pierwszą i drugą połową spotkania, jak również konieczność korzystania z awaryjnych tablic odmierzających czas i wyświetlających wynik spotkania. Legia w pierwszym meczu obu drużyn najlepiej zaprezentowała się w drugiej kwarcie, kiedy nasi gracze przede wszystkim doskonale spisywali się w ataku - tę partię meczu wygraliśmy 29:16, co sprawiło, że do przerwy podopieczni Wojciecha Kamińskiego prowadzili różnicą 20 punktów.



Najlepszym strzelcem Legii w rozgrywkach FIBA Europe Cup pozostaje Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, zdobywający średnio 18 punktów na mecz. 12 punktów notuje Raymond Cowels. W zespole z Szolnoku najlepszym strzelcem jest Markeith Cummings, zdobywający średnio 15,8 pkt. na mecz, a Marjan Čakarun zdobywa 14 pkt.



Po ostatnim meczu ligowym, który legioniści rozegrali ze Śląskiem Wrocław, pod znakiem zapytania stoi występ naszego najlepszego strzelca. Wobec niegroźnego urazu, niewykluczone, że sztab szkoleniowy da odpocząć Amerykaninowi przez ważnym, niedzielnym meczem EBL z Anwilem. Muhammad-Ali poleciał z zespołem do Szolnoku, gdzie będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony fizjoterapeutów oraz trenera przygotowania motorycznego. Bardzo możliwe, że w wyjściowej piątce w jego miejsce zobaczymy Grześka Kamińskiego, który półtora tygodnia temu zaliczył świetny występ w Bydgoszczy, ale już w kolejnych spotkaniach nie prezentował tak wysokiej dyspozycji strzeleckiej.



Spotkanie rozegrane zostanie w Tiszaligeti Városi Sportcsarnok w Szolnoku, hali mogącej pomieścić 2200 kibiców. W obiekcie tym organizowane są przede wszystkim mecze koszykówki miejscowego klubu, ale występuje tu również węgierska reprezentacja. Bilety na mecz z Legią kosztują od 1900 do 2500 forintów, czyli od 24 do 31 złotych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 i będzie transmitowane na kanale FIBA na Youtube.



SZOLNOKI OLAJBANYASZ

Liczba wygranych/porażek: 8-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,4 / 74,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,7%



Skład: Máté Pongó, Gelvis Solano, Roko Rogic (rozgrywający), Kovács Péter, Roko Badžim, Tamas Otto Pallai (rzucający), Markeith Terrell Cummings, Gábor Rudner, Bojan Subotić, Péter Zsíros, Gilszki Erik (skrzydłowi), Marjan Čakarun, Samuel Taiwo (środkowi)

trener: Gašper Potočnik, as. Szarvas Gábor



Przewidywana wyjściowa piątka: Roko Rogic, Roko Badžim, Bojan Subotić, Markeith Cummings, Marjan Čakarun



Najwięcej punktów: Markeith Cummings 63 (śr. 15,8), Roko Badžim 53 (13,3), Marjan Čakarun 42 (14,0).



Ostatnie wyniki: Naturex-Szte-Szedeak (d, 77:76), Atomerőmű SE (w, 67:90), Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (w, 82:69), DEAC (d, 79:78), HÜBNER Nyíregyháza BS (w, 84:92), FC Porto (d, 81:64), Pécsi VSK-Veolia (d, 80:78), Legia Warszawa (w, 83:66), Alba Fehérvár (w, 81:88), CSM Oradea (d, 58:75), Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét (d, 81:63), FC Porto (w, 76:68).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,4 / 74,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,5%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović, Grzegorz Kamiński, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 72 (śr. 18,0), Raymond Cowels III 48 (12,0), Grzegorz Kulka 40 (10,0), Łukasz Koszarek 38 (9,5).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87).



Termin meczu: środa, 10 listopada 2021 roku, g.18:00

Adres hali: Szolnok, Tiszaligeti Városi Sportcsarnok

Pojemność hali: 2200 miejsc

Transmisja: Youtube