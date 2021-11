Kick-boxing

Konrad Kamiński blisko strefy medalowej na MEJ

Środa, 10 listopada 2021 r. 07:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik Legia Fight Club wystartował na Mistrzostwach Europy Juniorów w kick-boxingu, które odbywają się w Budvie, w Czarnogórze. W formule K-1, Konrad Kamiński był o krok od strefy medalowej. Legionista pokonał mistrza Grecji w 1/8 finału 3-0, ale w decydującej walce o awans do półfinale przegrał, po dobrym trzy rundowym pojedynku 0-3 z Ukraińcem, Leomovem.



Trenerem legionisty jest Karol Łada, który akurat podczas ME nie mógł prowadzić zawodnika z powodu operacji. Na ME w Budvie opiekę nad Kamińskim sprawował trener Łukasz Rola.