Jeden dzień wolnego legionistów

Po meczu ze Stalą Mielec piłkarze Legii otrzymali jeden dzień wolnego. Od dziś wracają do treningów. Wtorkowe i środowe zajęcia będą otwarte dla mediów, a od czwartku do soboty treningi będą odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Plan na najbliższe dni prezentuje się następująco: Wtorek 17:00 - treningi otwarty Środa 11:00 - treningi otwarty Czwartek 11:00 i 15:00 (siłownia) - treningi zamknięte Piątek 11:00 - treningi zamknięty Sobota 09:30 - trening zamknięty

Zgred - 4 minuty temu, *.02.net Wolne? Powinni miec wolne ale bieganie do okoła stadionu odpowiedz

Luq` - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl No to jutro wszyscy na kacu :D odpowiedz

Kibolek - 2 godziny temu, *.telefonica.de Jeden dzień wolnego dla NAJEMNIKÓW MIODUSKIEGO za grę na szkodę klubu odpowiedz

maaciekw - 1 godzinę temu, *.135.170 @Kibolek : przynajmniej dziś nic nie spierdolą odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.16.53 Tak... rozpis treningowy kiedy jest czas na powazna prace zaistne imponujacy. Potruchtaja, poklepia w dziadka, moze siatkonoge i prysznic. A pozniej wiecznie biadolenie ze "pora wziasc sie do roboty".

Co innego zrobil Antonio Conte ktory 2 tygodnie temu wyladowal w Londynie i stwierdzil ze (tez) zastal zgliszcza... No coz, beton polskiej mysli szkoleniowej odstaje o lata swietlne od tej wloskiej. W ktora strone, niech kazdy sam sobie na to odpowie. odpowiedz

Wolfik - 49 minut temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu 2.0: Dokładnie Kolego. Nie trzeba szukać w Angli, bo podobnie w Rakowi robi Papszun. Oni nawet sparingi organizują dla tych zawodników, którzy nie grali w ogóle lub grali w niepałnym wymiarze. A u nas wolne, bo przecież są "zaorani" meczem życia z Mielcem....



Oj, dążymy do meczu "dwóch klubów z tradycjami" w 1-ej lidze, dążymy.... odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 31 minut temu, *.16.53 @Wolfik: Kolego, nie wiem czy slyszales co zrobil Conte. Przytocze, bo jest to wspanialy przyklad jak powazny trener, ktory sie zna na fachu, reaguje. Conte przeanalizowal pierwszy mecz, przedstawil co i jak (pilkarzom i prezesowi) i zarzadzil zmiany w treningach. Ben Davis sie wypowiedzial entuzjastycznie w mediach ze nareszcie maja szanse popracowac z sensem nad bledami i organizacja i ze nareszcie jest czas aby solidnie popracowac. Conte zarzadzil podwojne treningi. Malo tego, na przedmeczowa konferencje spoznil sie cos ok godzine. Powtorze, spoznil sie godzine. Zaczal od przeprosin za spoznienie, bo przedluzyl trening i musial troche tez przeanalizowac! Tak dziala profesjonalizm. W przeciwienstwie do wiecznych dni wolnych, odpoczynkach, truchtaniach, siatkonogoach i jak zdarta plyta usprawiedliwieniach. A jak nie wiesz co robic, to robisz badania krwi. Polska mysl szkoleniowa... Pozdro odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl TYGODNIOWE zarobki naszych artystów w przybliżeniu:

- Jędrzejczyk 45500 zł

- Kapustka 40200 zł

- Mladenovič 39100

- Josue 38000

- Pekhart 35300

- Martins 34800

- Kastrati 32100

- Boruc 23100

- Kharatin 22000

Jest dobrze,jest suto,żyć nie umierać...

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE! odpowiedz

Zenek_nie_ten - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gdybym ja tak zaprdl, jak oni to szef już dawno kazałby mi z pracy wyprdl odpowiedz

KAMIL - 4 godziny temu, *.com.pl ciekawe ile treningów mają na zachodzie :) sielankowe życie kopaczy wyspani , wpadną na 2h pobiegać i high life i jeszcze narzekają :D odpowiedz

Wawa - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Ale się przemęczyli a co powiem bez

Kozery

Dać chłopakom wolne do piątku niech wypoczną i po galeriach pobiegają takie miodek im tygodniówki płaci

Że nie mają kiedy choć trochę wydać biedactwa odpowiedz

Brd - 5 godzin temu, *.aster.pl Będzie pite na smutno... odpowiedz

Jesus Nacho - 5 godzin temu, *.chello.pl Dopóki w Legii będą tacy ludzie jak Pan Zachorski do tej pory będzie regres. odpowiedz

Roma - 5 godzin temu, *.plus.pl Ci na linii bramkowej to chyba z notesu (albo tapety) dyrektora sportowego. odpowiedz

jarekk - 5 godzin temu, *.metrointernet.pl Dlaczego tylko jeden dzien wolnego? Niech w ogole nie trenuja bo i tak na jedno wychodzi.

Moja teoria jest taka ze kilku w zespole nie chce wygrywac bo maja w tym jakis cel. Nawet jak dostana super podanie to i tak przestrzela, patrz Emreli. A inni nie potrafia grac. Zreszta w 7 czy 8 nie wygra sie meczu nawet ze Stala. odpowiedz

Bemowiak - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Już widzę jak 11 listopada spotykają się na 2 treningach :D odpowiedz

siewca plotek - 6 godzin temu, *.futuro.pl Podobno muszą wyjść z szoku. odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Jaki dzień wolnego jak ich widzę na zdjęciu jak stoją na linii bramkowej. odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.centertel.pl Zajadą ich,mieli mieć 2 tygodnie urlopu. odpowiedz

Michał Anioł - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Powinni teraz zap... po 2 treningi dziennie do porzygu. Przede wszystkim pod kątem motoryki. Czesiek tak ich przygotował do sezonu że ruszają się jak muchy w smole. odpowiedz

lolek - 6 godzin temu, *.com.pl jeden trening dziennie? a gdzie trening taktyczny? motywacyjny? pokopią na brameczke i pójdą na obiadek...kpina odpowiedz

Pab(L)o Loża - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jeszcze do kina ich weźcie i popcorn 8m kupcie. Jak mawiał klasyk odpowiedz

mlk - 6 godzin temu, *.waw.pl kpina :D dzień wolnego hahaha odpowiedz

Ju(L)ius - 6 godzin temu, *.vectranet.pl A dnióweczka 5 tysiączków wpada.... Sorry... Godzinóweczka... bo trening pewnie dłużej niż godzinę-dwie nie potrwa... odpowiedz

Real - 6 godzin temu, *.2degrees.nz Dzień wolnego za same porażki, jeden trening dziennie, żyć nie umierać w takiej pracy. odpowiedz

Ju(L)ius - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Wow!!!! Tylko jeden dzień??!! A w czwartek nawet DWA treningi??!! Jestem w szoku!!

Tylko czy za bardzo się nie zmęczą..... odpowiedz

