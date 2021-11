Lirim Kastrati nie weźmie udziału w zgrupowaniu reprezentacji Kosowa. Zawodnik poprosił aby ze względu na sytuację w klubie zwolnić go z tego obowiązku, a federacja Kosowa wyraziła zgodę. Mecz Kosowa z Jordanią zostanie rozegrany 10 listopada o godz. 18:00 w Prisztinie, a spotkanie z Grecją 14 listopada o godz. 20:45 w Atenach.

kami(L)PRAGA - 17 minut temu, *.centertel.pl Szacun za taka decyzjie uwazam ze kazdy piłkarz Legii Warszawa powinien podiac taka decyzje popracowac wspolnie i wyjsc z kryzysu brak pomyslu na akcje ofensywne wychodzenie defensywnymi pomocnikami ktorzy nie potrafia zagrac itiki taki szybkiej klepy czy dobrego prostopadlego podania do napastnika mamy tylko przerywaczy akcji i takich co zagraja na faul martins lucinias josue przerywacze to jedza witeska slisz mladenovic zaden z tych pilkarzy nic nie kreuje wiec napastnicy niemaja z czego strzelac jeszcze gra na 3 obroncow i na poczatku meczu przegrywamy w euro pucharach sie udalo bo w europie nie sa gotowi na to ze druzyna przeciwna tylko niszczy akcjie a sama nic nie tworzy w polskiej lidze wszyscy tak graja fizyczna pilka nozna bez kreatywnosci odpowiedz

kami(L)PRAGA - 10 minut temu, *.centertel.pl czyli wychodzisz 3 obroncami dostajesz kontre i przegrywasz odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jeżeli to prawdziwa przyczyna to dobrze, chyba że mają tam alkomat odpowiedz

Biała Siła - 41 minut temu, *.vectranet.pl @Ben: haaaaaaaaaaa dobre ,mają ? odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zaniemógł? Jeszcze go Zegrze trzyma? Pytam poważnie odpowiedz

Adelajda - 1 godzinę temu, *.chello.pl To jakiś głupek odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.net.pl Zagrywka PR-owa odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.play-internet.pl IKEA kręci melanż???? odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Żal opuszczać Zegrze, tym bardziej kiedy większość chłopaków zostaje ;) odpowiedz

Sarcastico. - 16 minut temu, *.inetia.pl @Żmija : :D :D :D odpowiedz

Robert - 5 godzin temu, *.versatel.nl Dobrze bo odpocznie. Albo nie dobrze bo wypadnie z rytmu meczowego. O ile kiedyś w nim był odpowiedz

Mr T - 5 godzin temu, *.mm.pl Tak powinni zrobić wszyscy powołani. Przepracować wspólnie dwa tygodnie, wypracować schematy i ruszyć odrabiać straty. odpowiedz

Abcd - 14 minut temu, *.chello.pl @Mr T: dokładnie, bardzo dobra decyzja ale tu na forum to czy by pojechał, czy został to i tak pocisk dostanie:/ odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ale, że o co się tu rozchodzi? odpowiedz

Mj - 3 godziny temu, *.tmodns.net @Arek: o to zeby melanz trwal odpowiedz

Ech - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mj: gimbaza buteleczke mleczka, zmiencie pieluszeczke i kolorowych snów bo jutro do szkółki idziecie.

Piłka nożna to za trudny sport dla was. Zostańcie na razie przy dodawaniu patyczkow. odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl Piękny gest, tyle że wolałbym żeby zaczął grać! odpowiedz

