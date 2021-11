Kibice Górnika kończą bojkot na mecz z Legią

Kibice Górnika Zabrze zdecydowali się zawiesić bojkot meczów swojego klubu na nadchodzący mecz z Legią. Taką decyzję podjęli kibice KSG po ostatnich rozmowach z działaczami. Bojkot został zapoczątkowany w październiku i obowiązywał na meczu z Zagłębiem Lubin, a związany był ze współpracą pracowników klubu z policją przy okazji meczu z Wisłą Kraków. Bojkot polegał na niekupowaniu biletów na młym, braku flag i dopingu. "Bojkot będzie trwał do odwołania. Kibiców nie szanujecie, z policją współpracujecie!" - poinformowali wówczas zabrzanie. Z kolei wczoraj wieczorem ogłosili zawieszenie bojkotu na zbliżający się mecz z Legią Warszawa, który rozegrany zostanie 21 listopada.

ojciec - 4 minuty temu, *.get.no podobna akcje z tego co pamiętam zrobił lech przy okazji meczu z Legią. odpowiedz

Michu - 4 sekundy temu, *.centertel.pl @ojciec: wiecej info? odpowiedz

X - 34 minuty temu, *.plus.pl "Ludzie honoru". Hahahaha. Nawet nie wiem jak skomentować takie zachowanie odpowiedz

Wagon nr.9 - 53 minuty temu, *.onet.pl Bo wiedzą, że wygrają i że drugi raz taka okazja długo się nie powtórzy. odpowiedz

(L) - 59 minut temu, *.plus.pl Dobrze rozumiem : przerwa bojkotu na ten jeden mecz? odpowiedz

WielkaElka - 56 minut temu, *.centertel.pl @(L): bo przyjechał najlepszy klub odpowiedz

T75 - 38 minut temu, *.171.7 @WielkaElka: Kto nie wierzy ..uj mu w dziób :) odpowiedz

