Turniej Al Abtal International Cup

U-19: Legia Warszawa 1-2 Szachtar Donieck

Środa, 10 listopada 2021 r. 13:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę w Legia Training Center odbyła się pierwsza kolejka międzynarodowego turnieju Al Abtal International Cup, w którym udział biorą czołowe akademie z Europy oraz młodzieżowe kadry Arabi Saudyjskiej do lat 19. W pierwszym meczu Grupy Wschodnioeuropejskiej drużyna Legia Warszawa złożona z zawodników rezerw oraz drużyn U18 i U17 przegrała 1-2 z rówieśnikami z Szachtara Donieck.







Legioniści przystąpili do meczu osłabieni brakiem kilku zawodnikow, którzy trafii na kwarantannę.



Pierwsza połowa należała do Ukraińców, którzy już w 13. minucie powinni objąć prowadzenie, ale rzut karny obronił Maciej Kikolski. Kilka mjnut później zdołali jednak pokonać bramkarza Legii i na pdzerwą schodzili z jednobramkowym prowadzeniem.



Druga połowa w wykonaniu legionistów była sporo lepsza. W 57. minucie do wyrównania po akcji sam na sam z bramkarzem doprowadził Wiktor Kamiński. Dziesięć minut przed końcem rywale ponownie wyszli na prowadzenie, a zespół ze stolicy mimo doskonałych okazji nie zdołał doprowadzić do wyrównania.



0-1 - 21'

1-1 - 57' Wiktor Kamiński

1-2 - 80'



Legia: Kikolski – Pacek, Kisiel, Wnorowski – Wiśniewski, Bek, Dawid, Romanowski – Al Mubaireek – Włodarczyk, Kamiński



Turniej Al Abtal International Cup

Turniej rozgrywany jest w dwóch fazach: grupowej i pucharowej (ćwierćfinały półfinały i finał). W pierwszej części rozgrywek drużyny podzielone są według kryterium geograficznego na trzy grupy.



Grupa Wschodnioeuropejska:

Legia Warszawa, Szachtar Donieck, Slavia Praga, FC Midtjylland, Green Falcons*, White Falcons*



godz. 10:00: White Future Falcons - Slavia Praga

godz. 12:00: Legia Warszawa - Szachtar Donieck

godz. 13:00 Green Future Falcons - FC Midtjylland



Grupa Zachodnioeuropejska:

Real Madryt, Liverpool FC, Atletico Madryt, Sporting CF, Green Falcons*, White Falcons*



Grupa Środkowoeuropejska:

Olympique Marsylia. Valencia CF, Real Sociedad, Dinamo Zagrzeb, Green Falcons*, White Falcons*



* - młodzieżowe drużyny Arabii Saudyjskiej



Kolejne trzy kolejki zostaną rozegrane na turniejach w Hiszpanii, a w ostatniej serii gier drużyny ponownie spotkają się w Legia Training Center (marzec 2022 r.). Po zakończeniu formatu turniejowego odbędzie się faza pucharowa, w której zmierzą się najlepsze drużyny ze wszystkich trzech grup.



- Chcemy, by tak skonstruowana drużyna rozgrywała przynajmniej kilka meczów na najwyższym, międzynarodowym poziomie w ciągu sezonu. Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z tym turniejem, a otrzymujemy możliwość rywalizowania z czołowymi europejskimi akademiami. Przyjadą do nas uznane marki, od których możemy się uczyć, ale również zaprezentować im nasze metody pracy, organizację klubu i infrastrukturę. - Projekt Ministerstwa Sportu Arabii Saudyjskiej jest jednym z największych projektów szkoleniowych we współczesnej Europie. W ramach tego programu już od czterech lat najzdolniejsi, młodzi zawodnicy z tego kraju szkolą się w doskonałych warunkach w Hiszpanii. W poprzednim sezonie nasza drużyna rezerw miała okazję zmierzyć się tam z reprezentacją Arabii. - Jedną z największych korzyści dla naszego Klubu, jaka płynie z tej umowy partnerskiej, jest udział i współorganizacja silnie obsadzonego turnieju międzynarodowego dla kategorii U19 - mówi dyrektor akademii Richard Grootscholten.