Trening

Badania, boisko, siłownia

Środa, 10 listopada 2021 r. 16:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środowy trening Legii rozpoczął się o godzinie 11. W zajęciach w zdecydowanej większości wzięła udział grupa zawodników, która ćwiczyła we wtorek. Dołączyli do niej Artur Jędrzejczyk i Inaki Astiz, a zabrakło Artura Boruca i Rafaela Lopesa.



Zajęcia legionistów prowadzone były w kilku blokach. Najpierw przez ok. 30 minut zespół przechodził badania w dwóch grupach - tym razem odbyły się one na boisku przykrytym balonem. Następnie zawodnicy z trzecioligowych rezerw oraz siedmiu graczy "jedynki" (Pekhart, Martins, Kastrati, Jędrzejczyk, Josue, Johansson, Rose) przenieśli się na boisko, gdzie po krótkiej rozgrzewce z piłkami trenerzy zarządzili gierki interwałowe 4 razy po 4 minuty. Końcowym elementem tej części zajęć były strzały na bramkę. Po tym nastąpiła wymiana zawodników z "jedynki" - udali się oni na siłownię, a do gry z trzecioligowcami weszła druga siódemka (Luquinhas, Hołownia, Slisz, Ribeiro, Ciepiela, Charatin, Kostorz). Schemat ćwiczeń był identyczny.



Z boku zajęciom przyglądał się Tomasz Jarzębowski, który dołączy do sztabu pierwszej drużyny.



Był to ostatni otwarty dla mediów trening drużyny w tym tygodniu. W czwartek zespół będzie pracował dwa razy - o 11 i 15. W piątek trening zaplanowano na godzinę 11, a w sobotę na 9:30.



fot. Woytek / Legionisci.com