Jarzębowski dołączy do sztabu Legii

- Do naszego sztabu dołącza też Tomek Jarzębowski, który Legię ma w sercu - powiedział w wywiadzie dla portalu sportowefakty.wp.pl trener Marek Gołębiewski. "Jarza" przyglądał się dzisiejszym zajęciom legionistów, które odbyły się w południe w Legia Training Center. Tomasz Jarzębowski barwy Legii reprezentował w latach 1998-2006 oraz 2008-2010. Wychowanek "Wojskowych" w sumie z "eLką" na piersi rozegrał 137 meczów, w których strzelił dwanaście goli. Jarzębowski sięgnął ze stołecznym klubem po mistrzostwo Polski i Puchar Ligi w 2002 roku. fot. Mishka / Legionisci.com

Pawciu - 3 minuty temu, *.net.pl Tomek Jarzebowski ubral by korki, wyszedl na boisko i nie ustepowal by w niczym dzisiejszym grajka odpowiedz

kuman - 18 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Tomek może coś się ruszy, powodzenia chłopaku z Ostrobramskiej odpowiedz

dave - 22 minuty temu, *.aster.pl Fajnie, ale Jarza razem z Kiełbikiem wydaje mi śe że cały czas był w klubie. odpowiedz

