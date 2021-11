Jesteśmy zawsze tam...

Zapisy na wyjazd do Zabrza

Środa, 10 listopada 2021 r. 20:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Otwarta sprzedaż biletów na wyjazdowy mecz Legii z Górnikiem Zabrze (niedziela, 21 listopada) będzie miała miejsce we wtorek, 16 listopada w godzinach 19:30 - 20:30 w Źródełku. Fani Legii na Górny Śląsk pojadą pociągiem specjalnym. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz i kibicowskim gadżetem, należy zapłaci 140 złotych lub 120 złotych (ulgowe, do 18. roku życia).



Przy zapisach należy podać imię, nazwisko i PESEL. Będzie to jeden z ostatnich wyjazdów w tym roku, a zabrzanie przygotowali sporą liczbę wejściówek. Tym bardziej gorąco zachęcamy do wspierania Legii na tym wyjeździe.