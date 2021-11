Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Czwartek, 11 listopada 2021 r. 12:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Większość drużyn młodzieżowych zakończyła już rozgrywki, rozpoczyna się za to czas sparingów. Zespoły trampkarzy pojechały do Berlina: Legia U15 pokonała 4-1 i 7-2 kadrę Berlina U15, natomiast Legia U14 zremisowała 3-3 z kadrą Brandenburgii i wygrała 3-2 z kadrą Berlina U14. Pozytywnie w sparingu z kadrą MZPN zaprezentowali się także legioniści z zespołu U13 Akademii. Awans do I ligi mazowieckiej zapewnili sobie dziś z kolei piłkarze Legia Soccer Schools z rocznika 2008.



Do końca została wprawdzie jeszcze jedna kolejka - mecz na szczycie, legioniści z zespołu LSS U14 uzyskali jednak awans z I ligi okręgowej na szczebel wojewódzki już dzisiaj, wobec dzisiejszej porażki Promyka Nowa Sucha 0-4 w Pruszkowie ze Zniczem II, a przede wszystkim - dzięki własnej dobrej grze i wynikom (12 zwycięstw i 1 remis w 13 dotychczasasowych meczach). Gratulacje dla trenera Rafała Wajmana, II trenera Roberta Kurasiewicza (obaj w młodości sami występowali w drużynach młodzieżowych Legii) i wszystkich zawodników! Jeszcze jesienią 2020 r. drużyna występowała w III lidze okręgowej, ale zaliczyła szybki awans w 3 kolejnych rundach. Mamy nadzieję, że za najstarszym rocznikiem LSS pójdą w jego ślady także młodsze zespoły.



Inne zaplanowane na środek tygodnia mecze ligowe (Legii U16 ze Zniczem oraz UWKS Legii 02/3 z KS Bednarska w B klasie) zostały przełożone na przyszły tydzień.



Kadra Berlina U15 1-4 (0-0) Legia U15

Gole:

1-0 41 min.

1-1 52 min. Mateusz Szczepaniak b.a.

1-2 72 min. Mateusz Szczepaniak (as. Antoni Klukowski)

1-3 77 min. Antoni Klukowski (as. Mateusz Szczepaniak)

1-4 79 min. Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Adkonis)



Skład meczowy Legii U15: Michał Bobier, Konrad Kassyanowicz - Maks Michałowski, Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec, Szymon Chojecki, Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Konrad Kraska, Alex Cetnar, Antoni Klukowski, Igor Busz, Stanisław Gieroba

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Kadra Berlina U15 1-7(0-5) Legia U15

Gole:

0-1 20 min. Antoni Klukowski b.a.

0-2 24 min. Antoni Klukowski (as. Alex Cetnar)

0-3 30 min. Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Adkonis)

0-4 35 min. Antoni Klukowski (as. Mateusz Szczepaniak)

0-5 37 min. Antoni Klukowski (as. Jakub Adkonis)

0-6 59 min. Antoni Klukowski (karny)

1-6 76 min. (przeciwnik)

1-7 78 min. Stanisław Gieroba b.a.



Grano 2x40 min.



Skład meczowy Legii U15: Michał Bobier, Konrad Kassyanowicz - Maks Michałowski, Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Radosław Czerwiec, Szymon Chojecki, Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Konrad Kraska, Alex Cetnar, Antoni Klukowski, Igor Busz, Stanisław Gieroba

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Kadra Brandenburgii U14 3-3 (2-0, 2-2) Legia U14

Gole:

1-0 10 min.

2-0 20 min.

2-1 45 min. gr. testowany III (as. Kacper Borowiec)

2-2 50 min. Daniel Wyrozumski (as. Pascal Mozie)

2-3 53 min. Kacper Borowiec (as. Mikołaj Jasiński)

3-3 74 min.



Grano 3x25 min.



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Marceli Żek, gr. testowany I, Patryk Mackiewicz, Antoni Sobolewski, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Juliusz Rafalski, Daniel Wyrozumski, Bartłomiej Leszczyński, Marcel Grzejda , gr. testowany II, Oliwier Puto, gr. testowany III, Piotr Bzducha, Kacper Borowiec, Artur Sikorski, Maciej Chojnowski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Kadra Berlina U14 2-3 Legia U14

Gole:

0-1 2 min. Piotr Bzducha (as. Kacper Borowiec)

1-1 20 min.

2-1 32 min.

2-2 44 min. Filip Nieckarz (as. Pascal Mozie)

3-2 54 min. Kacper Borowiec b.a.



Legia: Marcel Grzejda - Maciej Chojnowski, Antoni Sobolewski, Marceli Żek, gr. testowany I, Daniel Foks, Pascal Mozie, Kacper Borowiec, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski, gr. testowany III, Jan Bienduga, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Patryk Maclkiewicz, Juliusz Rafalski, Mikołaj Jasiński, Bartłomiej Leszczyński, Artur Sikorski, gr. testowany II.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



W swoim drugim sparingu Legia U14 (rocznik 2008 i mł.) wygrała 3-2 z Reprezentacją Berlina U14. Legioniści ponownie przeważali, ale tym razem byli nieco skuteczniejsi, a także bardziej czujni pod własną bramką, niż w pierwszym spotkaniu w Berlinie, z reprezentacją landu Brandenburgia. Trenerzy mogli spróbować w obu spotkaniach gry w dużym wymiarze minut wszystkimi zawodnikami z kadry meczowej, w różnych ustawieniach. Efekt był zazwyczaj bardzo obiecujący, na tle wymagających przeciwników.



Sparing: Legia U13 - Kadra MZPN U13



Strzały (celne): Legia 26 (16) - Mazowsze 18 (12)



Legia: Denys Stoliarenko - Edo von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Mateusz Strzelecki, Krystian Kopeć, Norbert Merchel, Oskar Maj, Iwo Dolega, Aleksander Badowski [10], Oskar Putrzyński [10], Mateusz Pawłowski [10]

Trener: Rafał Klimkowski



Legia LSS U9 - Huragan II Wołomin 2013



Młodzi legioniści z rocznika 2013 rozegrali w swoim debiutanckim sezonmie ligowym ostatni tej jesieni mecz o punkty, z drużyną Huragana II Wołomin. Zespół gosci wystąpił w zestawieniu, które postawiło podopiecznym Jakuba Włuska poprzeczkę wyżej, niż w pierwzym spotkaniu tych drużyn. Mimo wszystko, podobnie jak w wszystkich spotkaniach ligowych tej rundy Legia 2013 pokazała spore jak na ten wiek umiejętności indywidualne w połączeniu z niezłą efektywnością i całkiem wysokim tempem gry. W sensie formalnym legioniści awansowali do III ligi warszawskiej, natomiast wobec planowanej reorganizacji rozgrywek i likwidacji punktacji, ostatecznie legionisci mogą rywalizować na wiosnę z jeszcze mocniejszymi rywalami.