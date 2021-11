17-18.11: Rozkład jazdy

Środa, 17 listopada 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w Porto nasi koszykarze zagrają ostatnie spotkanie pierwszego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup. Mecz z FC Porto rozegrany zostanie w Dragão Arena o godzinie 19:45 czasu polskiego i będzie go można obejrzeć na Youtube (FIBA). Legioniści już wcześniej zapewnili sobie awans do dalszej fazy rozgrywek z pierwszego miejsca w grupie. W czwartek zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy na Mokotowie, o 20:30 podejmować będą SMS PZPS Spała. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) nabywać można przy wejściu do hali. Spotkanie będzie transmitowane w Polsacie Sport News.



Rozkład jazdy:

17.11 g. 18:30 Żubry Białystok - Legia II Warszawa [kosz]

17.11 g. 19:45 FC Porto - Legia Warszawa [kosz]

18.11 g. 20:30 Legia Warszawa - SMS PZPS Spała [siatka, ul. Niegocińska 2a]



Młodzież:

17.11 g. 14:00 Wisła Kraków 03/4 - Legia U18 [CLJ U18][Myślenice, ul. Zdrojowa 9]

17.11 g. 17:00 Legia U16 - Znicz Pruszków 06 [LTC]