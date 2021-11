Koszykówka

Zapowiedź meczu z Anwilem Włocławek

Piątek, 12 listopada 2021 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po przegranym meczu ze Śląskiem nasz zespół czeka kolejne trudne ligowe spotkanie - w niedzielę na Bemowie legioniści zmierzą się z Anwilem Włocławek, który aktualnie jest wiceliderem Energa Basket Ligi.



Włocławianie mają aktualnie bilans 8-2 w lidze, a na wyjazdach wygrali wszystkie cztery spotkania. Włocławianie mają jednak problemy kadrowe, na które uwagę zwraca trener Frasunkiewicz. Należy pamiętać, że zespół z Włocławka przystąpił również do rozgrywek Ligi Bałtyckiej. W ENBL włocławianie mają na swoim koncie dwie wygrane - z łotewską Valmierą Glass Via 86:69 oraz z Tartu Ulikool Maks & Moorits 81:63.



Najpierw we Włocławku długo szukano centra, aż udało się zakontraktować Kavella Bigby-Williamsa, a następnie kontuzji doznał Szymon Szewczyk (w meczu z Legią prawdopodobnie jeszcze nie zagra). Z kolei później bardzo poważnego urazu doznał Kyndall Dykes, którego na parkiecie nie zobaczymy co najmniej do końca roku, po tym jak zerwał mięsień uda. We Włocławku nie wykluczają "transferu medycznego" i aktualnie sztab Anwilu sprawdza rynek, choć jak przyznał trener Frasunkiewicz, lepsi zawodnicy nie chcą przyjeżdżać na mniej niż kwartał. Media spekulowały o możliwości powrotu na parkiet Ivana Almeidy, który wciąż jest graczem Anwilu (choć niezgłoszonym do rozgrywek) i co miesiąc pobiera pensję. Ostatecznie nie zdecydowano się na taki ruch.



W ostatniej kolejce Anwil długo męczył się z Treflem, na co może nie wskazywać końcowy wynik. Ten jednak nie pokazuje przebiegu spotkania, a sopocianie przez długi czas wydawali się zespołem, który może zdobyć komplet punktów w hali Mistrzów. Ostatecznie świetny start czwartej kwarty (18:0) i wygrana w tej części spotkania różnicą 22 punktów sprawiła, że Anwil zapisał na swoim koncie ósmą wygraną w rozgrywkach. W ostatnim spotkaniu debiut w seniorskim zespole zaliczył 16-letni Szymon Gallus, a pierwsze punkty w ekstraklasie zdobył 21-letni Marcin Woroniecki.



Najlepszym strzelcem drużyny z Włocławka jest amerykański obwodowy Jonah Mathews (gra zarówno na pozycji 1, jak i 2), który zdobywa średnio 17,7 punktu na mecz. Drugim strzelcem jest kontuzjowany Dykes, a powyżej dziesięciu punktów notują również Luke Petrasem (mierzący 206 cm podkoszowy, grający głównie na czwórce i notujący 14,1 pkt. i 5,9 zbiórki) oraz amerykański niski skrzydłowy, James Bell (10,9 pkt.). Najlepiej rzucającymi za 3 punkty w zespole Anwilu są doskonale znany kibicom rozgrywający Kamil Łączyński (44,7%) oraz Petrasek (44,4%). W strefie podkoszowej bardzo ważną postacią jest mierzący 211 centymetrów Brytyjczyk, Kavell Bigby-Williams - zdobywa 8,6 punktu na mecz przy skuteczności 60% za 2 pkt., jeden z niewielu, który nie rzuca z dystansu, a ponadto notuje 5,9 zbiórki (2,1 na atakowanej tablicy) w ciągu niespełna 21,5 min. na parkiecie.



W rotacji trenera Frasunkiewicza, który drugi sezon pracuje we Włocławku znajduje się również dobrze znany warszawskiej publiczności, Sebastian Kowalczyk, który ma za sobą dwa sezony w barwach Legii. Obecnie Kowalczyk grywa średnio niespełna 11 minut na mecz, zdobywa 1,5 pkt. i notuje 1 asystę. Skuteczność z gry nie jest w tym sezonie jego mocną stroną - trafił tylko 3 z 18 rzutów, w tym 2/14 za 3, za to bezbłędnie wykonuje rzuty wolne (7/7). Kilka minut więcej na parkiecie spędza skrzydłowy Maciej Bojanowski, ale i jego zdobycze punktowe są jak na razie bardzo skromne.



Legia do meczu przystąpi pokrzepiona wygraną na Węgrzech w piątym kolejnym meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup. Z Szolnoki Olajbanyasz legioniści zagrali bez swojego najlepszego strzelca, Muhammad-Ali Abdur-Rahkmana, który po meczu ze Śląskiem narzekał na lekki uraz i sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować jego występu. Na niedzielę Ali ma być gotowy do gry i liczymy na równie dobry występ co niedawno z CSM Oradea. Nasi gracze z pewnością zrobią wszystko, aby poprawić swój niezbyt korzystny (5-4) bilans ligowy, na który wpływ miała porażka ze Śląskiem. Biorąc pod uwagę ostatnie mecze na Bemowie, Legia musi przede wszystkim poprawić koncentrację na początku meczu, aby po słabym początku, nie musiała cały czas gonić przeciwnika. Gratką dla kibiców będzie z pewnością rywalizacja dwóch czołowych polskich rozgrywających, a mianowicie Łukasza Koszarka i Kamila Łączyńskiego. Wierzymy, że górą będzie kapitan Legii i to on poprowadzi nasz zespół do szóstej wygranej w obecnym sezonie na parkietach EBL. W przypadku naszej drużyny kluczowa przed niedzielnym starciem będzie odpowiednia regeneracja, bowiem po wyjazdowym meczu na Węgrzech, Legia przygotowania do meczu z Anwilem rozpoczęła dopiero w piątek.



W poprzednim sezonie, legioniści prowadzeni przez Wojtka Kamińskiego po raz pierwszy zdołali pokonać Anwil w meczu ligowym. Wówczas na Bemowie legioniści zwyciężyli 85:76, a po tym spotkaniu włocławianie wpadli w dołek. Sezon 2020/21 był najgorszym w ostatniej historii Anwilu, ale wygląda na to, że obecnie zespół wrócił do wysokiej dyspozycji i w obecnych rozgrywkach znów zamierza walczyć o medale na krajowej arenie.



Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 19:30. Bilety kupować mogą jedynie osoby, które były w obecnym sezonie na co najmniej jednym meczu Legii. Jedna osoba może maksymalnie zakupić 4 wejściówki. Transmisję z meczu przeprowadzi serwis Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,1 / 76,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 80,1%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Strahinja Jovanović, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 141 (śr. 15,7), Raymond Cowels III 132 (14,7), Strahinja Jovanović 32 (10,7), Łukasz Koszarek 75 (8,3).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75).



Ostatnie mecze obu drużyn:

17.01.2021 Legia Warszawa 85:76 Anwil Włocławek

03.10.2020 Anwil Włocławek 86:78 Legia Warszawa

18.01.2020 Anwil Włocławek 105:79 Legia Warszawa

08.10.2019 Legia Warszawa 87:94 Anwil Włocławek

19.03.2019 Anwil Włocławek 89:75 Legia Warszawa

24.11.2018 Legia Warszawa 72:103 Anwil Włocławek

18.01.2018 Legia Warszawa 60:95 Anwil Włocławek

05.11.2017 Anwil Włocławek 107:66 Legia Warszawa



ANWIL WŁOCŁAWEK

Liczba wygranych/porażek: 8-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,9 / 73,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Kamil Łączyński, Sebastian Kowalczyk, Szymon Gallus, Marcin Woroniecki (rozgrywający), Jonah Mathews, Kyndall Dykes, Jakub Bęben (rzucający), James Bell, Maciej Bojanowski, Rafał Komenda, Alex Olesinski, Luke Petrasek (skrzydłowi), Kavell Bigby-Williams, Szymon Szewczyk (środkowi)

trener: Przemysław Frasunkiewicz, as. Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan



Przewidywana wyjściowa piątka: Kamil Łączyński, Jonah Mathews, Alex Olesinski, James Bell, Luke Petrasek



Najwięcej punktów: Jonah Mathews 177 (śr. 17,7), Luke Petrasek 141 (14,1), Kyndall Dykes 137 (15,2).



Ostatnie wyniki: Start (w, 64:75), Zastal (d, 89:82), Stal (w, 66:79), Astoria (d, 77:58), Śląsk (w, 74:80), Arka (w, 78:83), Czarni (d, 75:80), King (d, 80:89), MKS Dąbrowa (d, 90:86), Trefl (d, 81:61).



Termin meczu: niedziela, 14 listopada 2021 roku, g.19:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Transmisja: Emocje.TV

Ceny biletów: 15, 20 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)



KUP BILET NA MECZ