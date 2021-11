Gołębiewski: Skupiamy się nad finalizacją i przejściem z ataku do obrony

- W ostatnich dniach zajęcia były krótsze, ale bardziej intensywne. Były małe gry i przygotowanie motoryczne. Koncentrujemy się na dwóch aspektach, które mnie bolą najbardziej jako trenera, czyli finalizacją i przejściem z ataku do obrony, bo to nie funkcjonowało tak, jak chcemy. Musimy być bardziej agresywni i szybciej odbierać piłkę. Jeżeli nie będziemy tego robili, będzie powtarzać się sytuacja z meczu ze Stalą Mielec, kiedy straciliśmy łatwo dwie bramki - mówi Marek Gołębiewski . - W tym tygodniu na treningach pojawili się młodzi, obiecujący zawodnicy. Chciałbym, żeby dotknęli szybszego tempa i lepszej jakości treningu. Potrzebujemy ich też ze względu na braki kadrowe. Niektórzy mają urazy, inni są na zgrupowaniach reprezentacji narodowych. Mateusz Hołownia zagra w sobotę w rezerwach i będzie do naszej dyspozycji na mecz w Zabrzu. Za ok. 2 tygodnie powinien wrócić Maik Nawrocki. Myślę, że na wyjazd do Leicester będzie gotowy. Artur Boruc także trenuje już z pełnym obciążeniem. Mam nadzieję, że nikt nie wróci z urazem z kadry. Wiem, że Filip Mladenović ma lekkie problemy z kolanem, ale nie jest to nic poważnego. Mateusz Wieteska jest przez nas oszczędzany, bo w ostatnich meczach grał po 90 minut. Ci, którzy grają mniej, trenują intensywniej, natomiast ci, którzy grali dużo, mają więcej treningów regeneracyjnych - mówi szkoleniowiec o sytuacji kadrowej. - Ostatnio lepiej zagrał Mladenović, ale też Luquinhas. Myślę, że i Tomas Pekhart przypomni sobie, jak było w kwietniu i maju, kiedy strzelał dużo bramek. Po ostatnim meczu były nerwy, byłem podłamany, bo każdy myślał, że wygramy ze Stalą. Staram się jednak w życiu być pozytywny i jak głowa ostygła, to widzę więcej pozytywów. Wiadomo, że wyniki i tabela mówią inaczej, ale mam nadzieję, że praca przyniesie efekt, bo widzę, że chłopaki mocno pracują. Nie robimy dni wolnych, bo chcemy by każdy był jak najlepszej formie. W poniedziałek i wtorek będzie po jednym treningu, w środę dwa, potem po jednym i w sobotę wyjazd do Zabrza. Ponadto w środę będzie trening nieco iny niż piłkarski. Chcemy chłopaków dodatkowo przygotować ogólnorozwojowo - dodaje Gołębiewski.

Franio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl W zabrzu niestety wpieldor i podolski sie przelamie odpowiedz

MAMY FILOZOFA NIE TRENERA.... - 2 godziny temu, *.120.121 OSTATNIE ZDJĘCIE, MÓWI WSZYSTKO, NIE ZNAMI TAKIE GIERKI MR COACH.... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A ja się teraz skupiam nad maciorą faken. Tak przy piątku. odpowiedz

Persona - 4 godziny temu, *.plus.pl Powinni miec traning wolny...niech kazdy robi to co umie najlepiej oraz terning kondycyjny to wiadomo... i to wystarczy do utrzymania a nie na sile gosciu z 4 poziomu rozgrywek chce przekazac taktyke co by nie bylo kadrowiczom innych krajow... przeciez ludzie nikt go nie bierze na powaznie tak ciezko to zrozumiec ? odpowiedz

Sarcastico. - 5 godzin temu, *.inetia.pl Jak to mawiał niegdyś najsilniejszy człowiek świata: To i tak nic nie da, nie da to nic. odpowiedz

lob - 5 godzin temu, *.chello.pl z tej mąki chleba nie będzie.............za dużo szrotu nasprowadzał złoto ustny prezio....... odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Nie ma juz co sie wkurzać. Albo zaczną grać alno nie. Jak spuszczą Legie z ligi to wole nie myslec jakie bedzie wkurzenie kibicow. odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Z całym szacunkiem Trenerze ale nie widzę tego pod pańskim okiem..... odpowiedz

Majkel - 5 godzin temu, *.chello.pl No super powiedziane trenejro. Kierunki Ci się nie pomyliły??? Skupiajcie się jeszcze bardziej nad przejściem z ataku do obrony to w przyszłym sezonie będziemy podbijać frekwencje w Głogowie czy innych Niepołomicach. odpowiedz

