Piątek w węższym składzie pod znakiem gierek

W piątkowych zajęciach pierwszego zespołu wzięło udział 15 zawodników. W tym samym czasie na sąsiednim boisku z trzecioligowymi rezerwami ćwiczyli Jakub Kisiel , Szymon Włodarczyk , Bartłomiej Ciepiela i Mateusz Hołownia . Cała czwórka szykowana jest na mecz Legii II z Lechią Tomaszów Mazowiecki, który odbędzie się w LTC w sobotę o godzinie 11. Sztab szkoleniowy skupił się na gierkach. Dwukrotnie rywalizowały ze sobą zespoły sześcioosobowe, a na mniejszym polu grano 4 na 4. Trenerzy nieco skracają treningi objętościowo - zajęcia trwały tylko od 11 do 12:15. Bardzo aktywny był Artur Boruc , który raz po raz głośno i wyraźnie mobilizował i zwracał uwagę kolegom z drużyny. W treningu udział wzięli: Kacper Kostorz , Tomas Pekhart , Lirim Kastrati , Ihor Charatin , Artur Jędrzejczyk , Yuri Ribeiro , Lindsay Rose , Rafael Lopes i Josue oraz zawodnicy z rezerw: Kacper Gościniarek , Nikodem Niski i Osamah Al Mubaireek . Kolejny raz zabrakło Mateusza Wieteski - stoper jest nieco oszczędzany ze względu na największą liczbę rozegranych minut, ale nie ma problemów ze zdrowiem i ćwiczy w siłowni. Ponadto nieobecni byli Mattias Johansson , Andre Martins i Bartosz Slisz .

