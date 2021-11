Jagiellonia rozpoczyna zapisy na wyjazdowy mecz z Legią

Kibice Jagiellonii Białystok szykują się do wyjazdu na Łazienkowską na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w niedzielę, 28 listopada. Białostoczanie otrzymali wstępnie 800 biletów, a kiedy je wykorzystają, prawdopodobnie będą mogli liczyć na dodatkową pulę. W Białymstoku zapisy prowadzone będą przez cały przyszły tydzień. Jeśli chętnych będzie poniżej 500 osób, fani "Jagi" na wyjazd pojadą autokarami, jeśli zaś zainteresowanie będzie większe, na wyjazd ruszą pociągiem specjalnym. Kibice Jagiellonii po raz ostatni byli na naszym stadionie w lutym 2020 roku, kiedy stawili się w 685 osób z pięcioma flagami.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.