Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 13 listopada 2021 r. 20:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U15 w przedostatniej kolejce CLJ U15 pokonała 3-2 AKS SMS Łódź '07. Wobec objęcia sporej grupy zawodników kwarantanną, mecz U18 z Wisłą został przeniesiony na późniejszy termin, a w CLJ U17 wystąpili głównie gracze młodszych drużyn, którzy po zaciętym boju ostatecznie ulegli 0-2 Widzewowi. Drużyna Legia Soccer Schools U14 przypieczętowała awans do I ligi mazowieckiej wygraną 10-1 w Nowej Suchej. Zespół U13 wspierany przez kolegów z U12 zaprezentował się pozytywnie w ciekawym sparingu z kadrą Warmii i Mazur rocznika 2009. Zespół U10 dobrze prezentuje się na turnieju w Zabrzu.



CLJ U17: Widzew Łódź 05 2-0 (0-0) Legia U17

Gole:

0-1 60 min. Kamil Machałek

2-0 78 min. Adrian Filipiak



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] – Wiktor Puciłowski (46' Antoni Wasiak-Libiszowski [07]), Bartosz Dembek [06], Rafał Boczoń [06], Jakub Kowalski [06] – Jakub Adkonis [07], Oskar Melich [06](12' Mateusz Szczepaniak [07]), Piotr Zieliński [06] – Przemysław Mizera [06] Ż, Tomasz Rojkowski [06], Filip Borowski

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia U15 3-2 (3-0) AKS SMS Łódź 07

Gole:

1-0 3 min. Antoni Klukowski (as. Igor Busz)

2-0 15 min. Aleksander Iwańczyk (as. Dawid Foks)

3-0 26 min. Konrad Kraska (as. Aleksander Iwańczyk)

3-1 53 min. Karol Cywiński

3-2 63 min. Kacper Chruściński (rzut karny)



Strzały (celne): Legia 17 (10) - AKS SMS 10 (7)



Legia: Michał Bobier (41' Konrad Kassyanowicz) – Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Maksymilian Michałowski – Jan Leszczyński (55' Pascal Mozie [08]), Aleksander Iwańczyk (Kpt), Aleks Płoszka – Igor Busz, Antoni Klukowski (53' Stanisław Gieroba), Konrad Kraska

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Promyk Nowa Sucha U14 1-10 (0-5) Legia Soccer Schools U14 (08)

Gole:

0-1 6 min. Norbert Augustyniak (as. Kuba Kuciński)

0-2 12 min. Kuba Kuciński

0-3 27 min. Jakub Drzazga (as. Adam Tołwiński)

0-4 31 min. Kosma Sekuła

0-5 36 min. Jakub Drzazga (as. Kuba Kuciński)

0-6 55 min. Norbert Augustyniak (as. Adam Kulicki)

1-6 62 min. Konrad Kornacki

1-7 66 min. Kuba Kuciński (as. Jakub Rzępołuch)

1-8 67 min. Kuba Kuciński b.a.

1-9 75 min. Filip Bonk (as. Kuba Kuciński)

1-10 77 min. Lucjan Napieralski (as. Adam Tołwiński)



Legia LSS: Filip Bonk - Fabian Radziński, Kosma Sekuła, Patryk Ciborowski, Oskar Kurc - Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Kuba Kuciński, Kacper Krajewski, Adam Tołwiński, Jakub Drzazga oraz: Dominik Sawczuk, Kacper Danis, Adam Kulicki, Franciszek Skorżyński, Jakub Rzępołuch, Lucjan Napieralski

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz





Sparing: Legia U13+U12 - Kadra Warmińsko-Mazurskiego ZPN U13



Strzały (celne) [II i III tercja]: Legia 26 (12) - WMZPN 13 (7)



Legia: Denys Stoliarenko, Jan Rodak, Aleksander Marciniak, Piotr Bartnicki, Iwo Dolega, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Ksawery Kopeć, Oskar Maj, Mateusz Strzelecki, Norbert Merchel, gracz testowany oraz (U12): Olaf Szczęsny, Xawery Eichler, Oskar Putrzyński, Aleksander Badowski, gracz testowany, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Kacper Jaczewski, gracz testowany.

Trener: Rafał Klimkowski, Jakub Zapaśnik



Górnik Pro-Cup U10 (rocznik 2012 i mł.)



Legioniści z rocznika 2012 rozpoczęli rywalizację w mocno obsadzonym tunieju Górnik Pro- Cup w Zabrzu. Zmierzyli sięz: Baniaminkiem Krosno, SMS APR Ślesin, Odrą Opole, GKS Katowice i GKS Bełchatów. Mimo delikatnego falstartu, nasi zawodnicy prezentowali ładną piłkę z dużą ilością pojedynków, a w większości meczów byli w stanie uzyskać przewagę i narzucać swoje warunki gry. Dzięki temu, w niedzielę podopieczni Łukasza Listwana zmierzą się z jeszcze mocniejszymi rywalami, takimi jak: Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, Varsovia i Wisła Kraków. W ostatniej fazie rywalizacji mogą za to trafić na kogoś z grupy: Lechia Gdańsk, UKS Leńcze, Delta Warszawa, UKS Talent Warszawa, MLUKS Gubin, czy Warta Poznań.



Legia U10: Stanisław Dobrowolski, Iwo Kamuda, Aleksander Kurowski, Nico Martino, Antonio Mendez, Karol Michalski, Aleksander Obidziński, gr. testowany, Dawid Ruciński, Ignacy Silski

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer