Wczoraj w Tatrach zginął oddany do końca kibic Legii Warszawa, związany z Legia Fight Club zawodnik MMA, Mateusz Łazowski. Legionista, będący zawodnikiem kategorii ciężkiej, przygotowywał się do kolejnej walki, która miała się odbyć przy okazji gali Babilon MMA 27 w Skierniewicach. Jego bilans w MMA zatrzymał się na trzech wygranych i trzech porażkach.

