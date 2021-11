Marek Kania na podium PŚ

Dziś w Tomaszowie Mazowieckim odbywał się trzeci i ostatni dzień zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Doskonale spisał się nasz panczenista, Marek Kania , który stanął na podium zawodów PŚ w grupie B i tym samym zapewnił sobie awans do grupy A. Legionista zajął drugie miejsce w wyścigu na 500 metrów, uzyskując czas 35,076 sekundy, bijąc swój rekord życiowy. Zwyciężył Min Kyu Cha z czasem 34,957s. Legionista był 10. na 1000m w grupie B z wynikiem 1:10.608 min.

