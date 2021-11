Medale legionistów w IV Świętokrzyskim Turnieju Kick-boxingu

Kick-bokserzy Legii wzięli udział w IV Świętokrzyskim Turniej Kickboxingu w Skarżysku-Kamiennej w formule kick-light. Bartłomiej Kisil w kat. -74kg zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie z bardziej doświadczonym Jakubem Sypką, ale dojście do finału można uznać za sukces legionisty. Aleksandra Ławruszonis była druga wśród juniorek kat. -55kg, przegrywając 1-2 finałową walkę z Teresą Krzywańską. Trzecie miejsce w debiucie zajął Marcel Dziuba (kadet starszy, kat. -57kg). Adrian Zawada w kat. -84kg nie miał żadnego przeciwnika.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.