FIBA Europe Cup

FC Porto 81-82 Legia Warszawa. Szósta wygrana!

Środa, 17 listopada 2021 r. 21:42 Woytek, źródło: Legionisci.com

W szóstym meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała 82-81 na wyjeździe z FC Porto. Do wyłonienia zwycięzcy w tym spotkaniu potrzebna była jedna dogrywka, którą legioniści wygrali 8-7. Tym samym podopieczni Wojciecha Kamińskiego zanotowali komplet zwycięstw w swojej grupie.



Końcowa tabela grupy H (po 6 meczach)

1. Legia Warszawa 12 462-410

2. CSM Oradea 9 417-412

3. FC Porto 8 415-432

4. Szolnoki 7 411-451



Co dalej w pucharach?

Legia Warszawa już jakiś czas temu zapewniła sobie 1. miejsce w grupie H i awans do kolejnej fazy rozgrywek FIBA Europe Cup. Weźmie w niej udział 16 klubów, które ponownie będą rywalizowały w czterozespołowych grupach. Zieloni Kanonierzy zagrają z najlepszą drużyną grupy A oraz wiceliderami grupy C i E. Terminarz prezentuje się następująco:



1. kolejka, 08.12.2021 - Legia Warszawa – Parma Perm (Rosja)

2. kolejka, 15.12.2021 - ZZ Leiden (Holandia) – Legia Warszawa

3. kolejka, 12.01.2022 - Bayreuth (Niemcy) – Legia Warszawa

4. kolejka, 26.01.2022 - Parma Perm (Rosja) – Legia Warszawa

5. kolejka, 02.02.2022 - Legia Warszawa - ZZ Leiden (Holandia)

6. kolejka, 09.02.2022 - Legia Warszawa – Bayreuth (Niemcy)



W lidze z liderem!

Najbliższy mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają w niedzielę, 21 listopada o godzinie 20:00 we własnej hali z drużyną Czarnych Słupsk, która aktualnie jest liderem Energa Basket Ligi. Zapraszamy do hali Bemowo!



FEC: FC Porto 81-82 Legia Warszawa

Kwarty: 16-20, 21-20, 17-24, 20-11, d. 7-8



FC Porto [punkt, (celne za trzy)]

90. C. Kloof 20 (2)

8. P. Jorgensen 12 (2)

1. R. Odomes 11 (1)

21. J. Arledge 10 (1)

11. M. Queiroz 4

---

5. B. Tinsley 13 (2)

6. F. Amarante 7 (1)

24. D. Purifoy 2

34. S. Barro 2

17. J. Soares 0

44. M. Correira -

3. V. Voytso -



Legia Warszawa [punkt, (celne za trzy)]

18. R. Cowels III 14 (2)

5. M. Abdur-Rahkman 13

13. S. Jovanović 10

14. G. Kulka 10 (2)

50. A. Kemp 6

---

11. J. Skifić 13 (1)

31. G. Kamiński 8 (2)

55. Ł. Koszarek 5 (1)

2. B. Dider-Urbaniak 3

91. D. Wyka 0



Sędziowie: Igor Mitrovski (Macedonia Północna), Can Mavisu (Turcja), Alexandre Maret (Francja)

Komisarz: Miguel Perez Niz (Hiszpania)



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz