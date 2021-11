Siatkówka

Legia Warszawa 3-2 SMS PZPS Spała

Czwartek, 18 listopada 2021 r. 22:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W rozgrywanym awansem meczu 15. kolejki 1. ligi siatkarze Legii Warszawa wygrali z zespołem SMS PZPS Spała 3-2. Po 10 seriach gier Wojskowi zajmują 6. miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie legioniści zagrają już w najbliższą sobotę, a ich przeciwnikiem będzie Olimpia Sulęcin.



Pierwszy set był wyrównany. Żaden z zespołów nie potrafił osiągnąć wyraźnego prowadzenia. Dopiero w końcówce Legia odjechała rywalom na kilka punktów, by ostatecznie wygrać tę partię 25-21. Drugi set przez dłuższy czas również był wyrównany. Długo toczyła się wymiana punkt za punkt, jednak ostatnie minuty tej partii zdecydowanie należały do Legii. Legioniści z dużą łatwością zdobywali kolejne punkty. Set zakończył się wynikiem 25-20. Trzecia partia przebiegała podobnie, jednak legioniści chyba zbyt szybko uwierzyli, że wygraną mają w kieszeni, bo popełnili kilka błędów, przez co górą byli goście. Kolejny set rozpoczął się od przewagi SMSu. W pewnym momencie zawodnicy ze Spały osiągnęli 4 punkty przewagi. Legia odrobiła straty, ale nie zdołała wygrać tej partii. Do wyłonienia zwycięzcy konieczny był więc tie-break.



I liga: Legia Warszawa 3-2 SMS PZPS Spała

Sety: 25-21, 25-20, 21-25, 23-25, 15-10



Legia: 1. Patryk Akala, 3. Karol Rawiak, 4. Maciej Stępień, 7. Kacper Bobrowski, 14. Jakub Abramowicz, 18 Bartosz Tomczak (L)

Rezerwa: 2. Kamil Leliwa, 5. Arkadiusz Żakieta, 6. Tomasz Obuchowicz, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bartosz Gomułka, 15. Bartosz Stępień



SMS: 1. Jakub Majchrzak, 2. Kamil Szymendera, 9. Mateusz Kufka, 11. Piotr Śliwka, 21. Kacper Ratajewski, 14. Kuba Hawryluk (L)

Rezerwa: 3. Maksym Kędzierski (L), 6. Jakub Olszewski, 7. Kajetan Kubicki, 8. Tytus Nowik, 15. Przemysław Peryt, 16. Mateusz Nowak, 23. Sergiusz Serafin, 99. Jakub Gaweł



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka