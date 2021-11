W meczu 19. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe ze Zniczem Biała Piska 4-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0, a pierwsza bramka padła z rzutu karnego. Jesienią rozegrana zostanie jeszcze jedna kolejka, jednak stołeczny zespół będzie pauzował. III liga: Znicz Biała Piska 0-4 Legia II Warszawa 0-1 - 20' Arkadiusz Ciach (karny) 0-2 - 30' Nikodem Niski 0-3 - 55' Rui Gomes 0-4 - 89' Dawid Dzięgielewski Legia II (skład wyjściowy): Kikolski – Niski, Astiz, Noiszewski, Widejko – Nawotka, Ciepiela, Gomes, Dzięgielewski – Kamiński, Ciach

(L) - 57 minut temu, *.t-mobile.pl Jak patrzę co robią niechciani piłkarze Legii w innych klubach to myślę że cały ten sztab trenerski i scouci powinien na ryj polecieć.Sitek dziś kolejna bramka dla stali ,Ciemielęcki dla Wisły ...Warchoł ma 6 dla Płocka .....nie wspomnę już o tym że Lewy kiedyś był za słaby :(



Bez zmian wśród tego towarzystwa wzajemnej adoracji i ściągając kolejnych najemników bez ambicji utrzymanie będzie celem na ten sezon WSTYD na całą Polskę odpowiedz

