Siatkówka

Legia Warszawa 3-1 Olimpia Sulęcin

Sobota, 20 listopada 2021 r. 19:10 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki 1. ligi siatkarze Legii Warszawa wygrali we własnej hali z Olimpią Sulęcin 3-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 25 listopada. Będzie to zaległy mecz 1. kolejki z BKS Visła Bydgoszcz.



Pierwsza partia rozpoczęła się od niewielkiej przewagi gości, która utrzymywała się przez cały czas. W samej końcówce legioniści zdołali odrobić straty i mieli nawet sporą szansę na wygranie tego seta, jednak ostatecznie to Olimpia zwyciężyła 28-26. Druga partia przebiegała już pod dyktando legionistów, którzy gładko wygrali 25-14. Trzeci set był bardziej wyrównany, ale i tym razem lepsi okazali się gospodarze. W czwartek partii górą również byli siatkarze Legii, którzy wygrali spotkanie 3-1.



I liga: Legia Warszawa 3-1 Olimpia Sulęcin

Sety: 26-28, 25-14, 25-23, 25-20



Legia: 1. Patryk Akala, 4. Maciej Stępień, 7. Kacper Bobrowski, 3. Karol Rawiak, 5. Arkadiusz Żakieta, 14. Jakub Abramowicz

Rezerwa: 2. Kamil Leliwa, 6. Tomasz Obuchowicz, 8. Piotr Szlęzak, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 11. Bartosz Gomułka, 15. Bartosz Stępień, 18. Bartosz Tomczak (L)



Olimpia: 3. Maciej Krysiak, 4. Seweryn Lipiński, 10. Artur Błażej, 12. Grzegorz Turek, 13. Michał Wójcik, 20. Patryk Cichosz-Dzyga

Rezerwa: 1. Mateusz Sawerwain (L), 2. Dominik Koliński, 6. Tomasz Polczyk, 7. Arkadiusz Nawrot, 11. Patryk Szymański, 18. Jan Pogłodziński (L), 21. Michał Godlewski, 27. Bartosz Zrajkowski



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka