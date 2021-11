Futsal

Legia Warszawa 1-1 FC Toruń

Sobota, 20 listopada 2021 r. 19:35 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 12. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała z FC Toruń 1-1. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 27 listopada na wyjeździe, a ich przeciwnikiem będzie Red Devils Chojnice. Legioniści w dzisiejszym spotkaniu zagrali bez kilku kontuzjowanych zawodników - Bartłomieja Świniarskiego, Mateusza Glińskiego, Michała Szymczaka i Grzegorza Ocha.



Fotoreportaż z meczu - 51 zdjęć Woytka



Do przerwy legioniści prowadzili 1-0, a jedyną bramkę w 14. minucie zdobył Mateusz Olczak, który bardzo ładnie uderzył z półdystansu po dłuższym rogu. W 35. minucie Daniel Garcia pięknie zwodem minął legionistę i huknął z ostrego kąta pod poprzeczkę, tym samym wyrównując stan meczu. W końcówce więcej okazji bramkowych mieli goście, ale dobrze bronił Warszawski. Raz zawodnicy z Torunia trafili w poprzeczkę. Przez cały mecz to rywale mieli sporą przewagę, która w drugiej połowie była już bardzo wyraźna. O ile w pierwszej połowie legioniści stworzyli sobie 2-3 dobre okazje do podwyższenia wyniku, to po przerwie Legia nie miała już żadnej dogodnej okazji. Rywale z Torunia oddali kilkanaście bardzo trudnych strzałów na naszą bramkę, ale niesamowicie dysponowany był Tomasz Warszawski, który niedawno przebywał na testach w jednym z klubów Serie A.



Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-1 (1-0) FC Toruń

1-0 13:51 Mateusz Olczak

1-1 34:37 Daniel Garcia



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Paweł Tarnowski, 23. Mateusz Olczak, 14. Krzysztof Jarosz, 81. Mariusz Milewski

Rezerwa: 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 88. Świątkowski, 6. Duarte Araujo, 7. Łukasz Krupnik, 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski, 77. Filip Turkowyd, 97. Mateusz Szafrański



FC Toruń: 31. Kamil Naparło, 6. Daniel Garcia, 10. Marcin Mikołajewicz, 21. Patryk Szczepaniak, 92. Marcin Mrówczyński

Rezerwa: 1. Mateusz Iwański, 4. Michał Wojciechowski, 8. Jakub Wiśniewski, 12. Konrad Jekiełek, 23. Maksymilian Lewandowski, 27. Kacper Machałowski, 28. Remigiusz Spychalski, 66. Mateusz Cyman



żółta kartka: Daniel Garcia



Widzów: 320