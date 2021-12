III liga: Legia II na 6. miejscu po rundzie jesiennej

Sobota, 4 grudnia 2021 r. 18:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotę odbyło się ostatnie spotkanie rundy jesiennej w grupie I III ligi. Po 19 kolejkach zespół Legii II Warszawa zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 30 punktów. Rezerwy mistrzów Polski zanotowały 8 zwycięstw, 6 remisów i 4 porażki. Do 15. kolejki trenerem zespołu był Marek Gołębiewski, a następnie zastąpił go Piotr Zasada.



Pierwsze miejsce w ligowej tabeli zajmuje Legionovia Legionowo, która zgromadziła 41 punktów. Drugi w zestawieniu Świt Nowy Dwór Mazowiecki ma 37 oczek. Po 35 punktów zgromadziły zespoły Polonii Warszawa i Unii Skierniewice.



Na drugim biegunie znajduje się Wissa Szczuczyn, która w 19 meczach zdobyła jedynie 13 punktów. Ponadto strefie spadkowej są Sokół Aleksandrów Łódzki, Mamry Giżycko i Pelikan Łowicz.



Runda wiosenna rozpocznie się na początku marca 2022 roku.



Tabela, wyniki i terminarz III ligi



Liczby Legii II



We wszystkich 18 meczach wystąpiło dwóch zawodników - Tomasz Nawotka (1605 minut) i Karol Noiszewski (1535 minut). 17 razy na placu gry pojawił się Inaki Astiz (1519 minut).



Najskuteczniejszym zawodnikiem jest Szymon Włodarczyk - 7 bramek. O jedno trafienie mniej zanotował Dawid Dzięgielewski. Po 4 razy bramkarza rywali pokonali Arkadiusz Ciach, Kacper Kostorz i Kacper Skwierczyński.



W 13 meczach na bramce stał Maciej Kikolski, 3 razy Cezary Miszta i 2 razy Kacper Tobiasz.



Z szerokiej kadry pierwszej drużyny w dwójce zagrali:

Bartłomiej Ciepiela - 15 meczów

Szymon Włodarczyk - 13

Jakub Kisiel - 12

Kacper Kostorz - 7

Cezary Miszta - 3

Kacper Tobiasz - 2

Mateusz Hołownia - 2

Jasur Yaxshiboyev - 2

Jurgen Celhaka - 1

Filip Mladenović - 1

Lindsay Rose - 1

Yuri Ribeiro - 1