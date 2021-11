W sobotę mecz futsalistów z FC Toruń

W najbliższą sobotę futsaliści Legii Warszawa rozegrają spotkanie 12. kolejki ekstraklasy. Rywalem legionistów będzie zespół FC Toruń. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:00 - serdecznie zapraszamy kibiców do wspierania naszej drużyny. Bilety nabywać można TUTAJ . Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku 3-12 lat oraz osobom niepełnosprawnym. Dzieci do lat trzech wpuszczane są bezpłatnie. Wejściówki ulgowe kosztują 10 złotych, normalne - 15 złotych. Aktualnie zespół z Torunia ma na swoim koncie o cztery punkty więcej od Legii (bilans 5 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki). W ostatniej kolejce legioniści zremisowali w wyjazdowym meczu ze Słonecznym Stokiem Białystok 2-2, a wcześniej zaliczyli sześć kolejnych porażek. Liczymy na pierwszą wygraną Legii od 2 października - pomóżmy w tym futsalistom głośnym dopingiem przez całe spotkanie! Termin meczu: sobota, 20 listopada 2021 roku, g. 18:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

