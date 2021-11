W czwartek mecz siatkarzy z SMS-em Spała

Siatkarze Legii po ostatnich lepszych występach awansowali na ósme miejsce w tabeli I ligi, a w najbliższy czwartek powalczą o kolejne trzy punkty przed własną publicznością. Gorąco zachęcamy do wspierania naszych zawodników, którzy na Mokotowie o godzinie 20:30 podejmować będą SMS PZPS Spała. Zespół ze Spały w obecnych rozgrywkach wygrał zaledwie dwa z dziewięciu rozegranych spotkań. SMS pokonał na własnym parkiecie Mickiewicza Katowice (3-0) oraz w ostatni weekend zwyciężył w wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów (3-1). Gracze ze Spały ponadto zdobyli punkt za porażkę 2-3 z Norwidem Częstochowa. Z kolei Legia wygrała trzy ostatnie mecze - za każdym razem za trzy punkty, pokonując kolejno Lechię Tomaszów Mazowiecki (w, 3-1), AZS AGH Kraków (d, 3-1) oraz Zaksę Strzelce Opolskie (w, 3-0). Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) nabywać można przy wejściu do hali. Mecz będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport News. Termin meczu: czwartek, 18 listopada 2021 roku, g. 20:30 Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów) Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) Transmisja: Polsat Sport News

