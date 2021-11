Koszykówka

Bilety na mecz z Czarnymi Słupsk

Czwartek, 18 listopada 2021 r. 10:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę o godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo, koszykarska Legia podejmować będzie na własnym parkiecie rewelacyjnego beniaminka obecnych rozgrywek, Czarnych Słupsk. Wejściówki na niedzielny mecz kupować można TUTAJ. Bilety ulgowe kosztują od 15 do 30 złotych, normalne od 20 do 40 zł.



Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która przed tygodniem pokonała Anwil Włocławek, a w rozgrywkach FIBA Europe Cup, z pierwszego miejsca awansowała do drugiego etapu rozgrywek.



Ceny biletów na mecz z Czarnymi:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 20,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

VIP: 119,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Jeśli jesteś zaszczepiony przeciwko COVID-19, zaznacz odpowiednie okienko w systemie abilet.pl.