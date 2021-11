Siatkówka

W sobotę mecz siatkarzy z Olimpią Sulęcin

Piątek, 19 listopada 2021 r. 11:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po odrobieniu ligowych zaległości w czwartek, już w sobotę czeka naszych siatkarzy kolejne spotkanie w obecnych rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Podopieczni Mateusza Mielnika mogą żałować, że nie pokonali SMS-u Spała bez tie-breaka, bowiem wówczas wyprzedziliby w tabeli kolejne dwie drużyny i zajmowali miejsce czwarte. A tak, po 10. kolejkach legioniści są w tabeli na miejscu szóstym, z dorobkiem 17. punktów.



To co cieszy najbardziej, to rosnąca forma naszej drużyny, która czwarte kolejne spotkanie rozstrzygnęła na swoją korzyść, w tym trzy pierwsze za 3 punkty. W sobotę nasz zespół czeka na pewno trudniejsze spotkanie aniżeli to czwartkowe - podejmować będziemy Olimpię Sulęcin, która ma tylko punkt mniej, i również może pochwalić się bilansem 5 zwycięstw i 5 porażek. Na wyjazdach Olimpia pokonała jak dotąd tylko drużyny znajdujące się w tabeli niżej - Norwida Częstochowa (3-1), Zaksę Strzelce Opolskie (3-1) i Mickiewicza Kluczbork (3-2), a także zdobyła punkt w Tomaszowie Mazowieckim, przegrywając z miejscową Lechią 2-3.



Liczymy, że w sobotę będziemy mieli okazję zobaczyć piątą z kolei, a szóstą w sezonie, wygraną naszej drużyny. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00. Mecz odbędzie się w hali OSiR Mokotów, przy ulicy Niegocińskiej 2a. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) nabywać można przy wejściu do hali przed samym spotkaniem.



Termin meczu: sobota, 20 listopada 2021 roku, g. 17:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)