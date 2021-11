19-21.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 19 listopada 2021 r.

W niedzielę fani Legii pojadą do Zabrza na wyjazdowy mecz z Górnikiem - legioniści w kierunku Górnego Śląska udadzą się pociągiem specjalnym w licznej grupie. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych sekcji - siatkarze swój mecz z Olimpią Sulęcin zagrają o 17:00 na Mokotowie, z kolei futsaliści godzinę później w hali przy Gładkiej podejmować będą FC Toruń.



W sobotę o 15:00 Legia Ladies rozegrają spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z AZS UJ Kraków - mecz odbędzie się w Legia Training Center. Na zakończenie weekendu nasi koszykarze podejmować będą rewelacyjnego beniaminka obecnych rozgrywek - Czarnych Słupsk. Ten mecz rozpocznie się o 20:00 w hali na Bemowie, a bilety nabywać można na Legiakosz.abilet.pl. Transmisja na Emocje.TV.



Rozkład jazdy:

19.11 g. 20:00 SC Telstar - FC Den Haag

20.11 g. 11:00 KS Bednarska - UWKS Legia [B klasa][ul. Marymoncka 42]

20.11 g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia

20.11 g. 13:00 Olimpia Elbląg - KKS Kalisz

20.11 g. 13:00 Znicz Biała Piska - Legia II Warszawa

20.11 g. 15:00 Legia Ladies - AZS UJ Kraków [PP, LTC 7]

20.11 g. 16:00 Legia II Warszawa - Roś Pisz [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

20.11 g. 17:00 Legia Warszawa - Olimpia Sulęcin [siatka, ul. Niegocińska 2a]

20.11 g. 18:00 Legia Warszawa - FC Toruń [futsal, ul. Gładka 18]

21.11 g. 17:30 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

21.11 g. 20:00 Legia Warszawa - Czarni Słupsk [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

22.11 g. 18:00 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom



Młodzież:



Rozgrywki ligowe kończą zawodnicy występujący w CLJ. Zespół U15 rozegra mecz na szczycie w Białymstoku (wygrana daje mu zwycięstwo w lidze), z kolei jeszcze mocniej pokiereszowany kwarantannami zespół U17 zagra na Polonii - do utrzymania pozycji lidera i do tytułu mistrza jesieni legionistom wystarcza remis. Juniorzy starsi zagrają ostatecznie w środę.



20.11 g. 11:00 MKS Polonia W-wa 05 - Legia Warszawa U17 [CLJ U17][ul. Konwiktorska 6]

20.11 g. 17:40 Jagiellonia Białystok 07 - Legia U15 [CLJ U15][Białystok, ul. Elewatorska 4]



Zespoły U10 i U11 wystąpią na festiwalu gier w LTC. W godzinach 11:00-14:00 zagrają zawodnicy z rocznika 2011 (z udziałem Legii, Varsovii, Top 54 Biała Podlaska i Jagiellonii Białystok), natomiast po nich, w godzinach 14:00-17:00, rywalizować będą pod balonem gracze o rok młodsi.



Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U15 w Futsalu - turniej eliminacyjny

Sobota 20.11, od godz. 14:30.

Drużyna Akademii Legii U14 (rocznik 2008 i mł.) będzie reprezentować Legię w eliminacjach MP U15 w futsalu. Gospodarzem turnieju jest AZS UW Wilanów, a oprócz AZS i Legii zagrają takżę: Bór Regut i Zdrowie Garwolin. Legia swój pierwszy mecz rozegra już o 14:30, a bezpośrednio po nim - kolejny.



Turniej "Znicz Cup 2021" (U13 - rocznik 2009 i młodsi)

Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4, 20-21 listopada 2021 r.



Rywalizacja na obiektach Znicza rozpocznie się w sobotę o 9:00 i potrwa do niedzieli do 18:30. W rywalizacji w systemie "każdy z każdym", przeciwnikami Legii będą:

AP Jagiellonia Białystok (sob. 10:45), ŁKS Łódź (sob. 13:05), Sandecja Nowy Sącz (sob. 14:50), Błękitni Wejherowo (sob. 17:10), Barca Academy (sob. 18:55), SMS Rzeszów (12:00), AP Reissa (nd 9:05) i Znicz Pruszków (nd 17:15).

Każdy mecz trwać będzie 30 minut.