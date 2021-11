PP: Legia Ladies 1-9 AZS UJ Kraków

W meczu 1/16 finału Pucharu Polski kobiet w piłce nożnej drużyna Legia Ladies przegała 1-9 z AZS-em Uniwersytet Jagielloński Kraków. Rywalki legionistek na co dzień występują w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, czyli o 4 poziomy wyżej. Było to ostatnie spotkanie Legii w tym roku kalendarzowym. PP: Legia Ladies 1-9 (0-4) AZS UJ Kraków

Wolanin - 6 minut temu, *.chello.pl widać przepaść odpowiedz

