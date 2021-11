Igor Busz, Kacper Potulski, Mateusz Szczepaniak oraz Antoni Wasiak-Libiszowski otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 15. Podopieczni Rafała Lasockiego wezmą udział w turnieju towarzyskim rozgrywanym w Hiszpanii. Rywalami Polaków będą Hiszpania, Meksyk oraz Irlandia.

